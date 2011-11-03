اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبالیست دارای ملیت فرانسوی که در مسابقات فصل قبل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور عضو تیم بسکتبال راه و ترابری قم بود به تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام ملحق شد.



بعد از اینکه تیم بسکتبال راه و ترابری قم به تیم جهش ترابری تغییر نام داد، کادر مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور کاملا تغییر کردند و در این بین چند بازیکن مطرح نیز از این تیم به تیم های دیگر رفتند.



در کنار چهره‌هایی همچون اصغر کاردوست، مجید قاسم زاده و چند بازیکن دیگر، کلود مارکوس بازیکن فرانسوی نیز از این تیم کناره گیری کرد و سر از تیم بسکتبال ملی و حفاری ایران نماینده استان خوزستان در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور شد.



این بازیکن کلود مارکوس، بازیکن فصل گذشته تیم بسکتبال راه و ترابری قم است که در کشورمان نیز به دین مبین اسلام گرایش پیدا کرد، با نظر کادر فنی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به عنوان بازیکن پست پنج به این تیم لیگ برتری پیوست.



حضور تیم قم در دور برگشت مسابقات لیگ بیس بال کشور



بیس بالیست‌های قمی خود را آماده دور برگشت مسابقات لیگ بیس بال مردان باشگاه های کشور در منطقه شمال می کنند، رقابت هایی که از بیست و هشتم آبان ماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.



بر اساس برنامه ریزی و اعلام فدراسیون انجمن های ورزشی، این مرحله از رقابت ها شهریورماه گذشته به میزبانی هیئت انجمن های ورزشی استان گیلان در شهر رشت برگزار شد اما پس از برگزاری سه مسابقه، بارندگی شدید مانع از ادامه آن شد.



بدین ترتیب هفت بازی باقی مانده در تاریخ های یاد شده در زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و طی آن در منطقه شمال تیم های تربیت بدنی قم، تربیت بدنی گیلان، مهر ایرانیان البرز، شهرداری سمنان و تربیت بدنی خراسان رضوی حضور دارند که برای کسب رتبه های برتر به شکل دوره ای به رقابت با یکدیگر می پردازند.



حضور قم در لیگ دسته اول جودوی باشگاه‌های کشور



جودوکاران قم از دهه سوم آبان ماه در مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه های کشور با حریفان خود رقابت می کنند.



هفتمین دوره مسابقات لیگ دسته اول جودوی باشگاه‌های کشور در شرایطی آغاز می شود که 10 تیم از لیگ دسته اول برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و علاوه بر تیم هیئت جودو استان قم، تیم های جودو مردان هیئت جودوی زنجان، هیئت جودوی یزد، هیئت جودوی مرکزی، هیئت جودوی بوشهر، هیئت جودوی لرستان، دانشگاه امام حسین(ع)، گاز ایلام، ایران خودرو آذربایجان شرقی و چای شهرری به رقابت می پردازند.



این در حالی است که مبلغ ورودی تیم‌های لیگ دسته اول یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده بود که تیم‌های حاضر در این لیگ نیز مبلغ تعیین شده را پرداخت کردند ضمن اینکه قرعه کشی رقابت‌های لیگ 14 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

