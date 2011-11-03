صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در محل آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و در حاشیه برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد از سه صادرکننده نمونه ملی و 27 صادرکننده نمونه استانی به همراه صادرکنندگان فعال و خدمات رونق گرفتن بحث صادرات آذربایجان شرقی تجلیل شد .

در این مراسم که با استقبال گسترده فعالان صنعت مواجه شده بود، دو تخته فرش بسیار نفیس که منتقوش به آیات قرآن کریم و نیز واژه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم بود به رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار اذربایجان شرقی هدیه شد .

صادق نجفی، رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: این استان با وجود اینکه از نعمت چاه های نفت برخوردار نیست اما یکی از قطب های صادراتی کشور محسوب می شود .

وی افزود: در هفت ماهه نخست امسال آذربایجان شرقی با بیش از یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی موفق شد رشدی 16 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کند .

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: با مساعدت دولت و با حمایت های بخش خصوصی میزان صادرات این استان دو برابر شود .

در این مراسم محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در سخنان کوتاهی گفت: فعالان اقتصادی و تجار آذربایجان شرقی به خوبی رسالت خود را انجام داده اند که باید قدردان این فعالیت ها بود .