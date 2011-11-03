صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در محل آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و در حاشیه برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد از سه صادرکننده نمونه ملی و 27 صادرکننده نمونه استانی به همراه صادرکنندگان فعال و خدمات رونق گرفتن بحث صادرات آذربایجان شرقی تجلیل شد.
در این مراسم که با استقبال گسترده فعالان صنعت مواجه شده بود، دو تخته فرش بسیار نفیس که منتقوش به آیات قرآن کریم و نیز واژه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم بود به رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار اذربایجان شرقی هدیه شد.
صادق نجفی، رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: این استان با وجود اینکه از نعمت چاه های نفت برخوردار نیست اما یکی از قطب های صادراتی کشور محسوب می شود.
وی افزود: در هفت ماهه نخست امسال آذربایجان شرقی با بیش از یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی موفق شد رشدی 16 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کند.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: با مساعدت دولت و با حمایت های بخش خصوصی میزان صادرات این استان دو برابر شود.
در این مراسم محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در سخنان کوتاهی گفت: فعالان اقتصادی و تجار آذربایجان شرقی به خوبی رسالت خود را انجام داده اند که باید قدردان این فعالیت ها بود.
وی اظهار داشت: باید به اینکه با ایمان می توان به قله های رفیع تری دست یافت نیز اعتقاد داشت.
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