به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح پنج شنبه در مراسم آغاز طرح بیمه زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر شده تا زنان سرپرست خانوار کمیته امداد، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که یک سوم هزینه های این طرح توسط کمیته امداد و دو سوم باقیمانده نیز از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه ها تامین می شود.

وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز شاهد اجرای این طرح در شهرستان اردکان هستیم، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران که یکی از اهداف و شعارهای محوری آن تحقق عدالت است، نباید تنها به عدالت به صورت توزیعی اکتفا کرد بلکه عدالت در تمام ابعاد باید به مرحله اجرا درآید.

تابش بیان داشت: کمیته امداد نیز به عنوان یک نهاد حمایتی باید ضمن رسیدگی به وضع مددجویان زیر پوشش به ویژه زنان سرپرست خانوار، آنان را به سمت توانمندسازی و خودکفایی پایدار سوق دهد.

انتقاد از تعلل در راه اندازی واحد تولیدی مددجویان اردکان

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به ملاقات با سرپرست کمیته امداد امام (ره) کشور و توافق صورت گرفته برای راه اندازی یک واحد تولیدی برای مددجویان امداد اردکان، از تعلل در پیگیری موثر این توافقات انتقاد کرد.

وی افزود: با توجه به فراهم بودن امکان سرمایه گذاری برای مددجویان و زمینه کار و تولید برای توانمندسازی آنان، هیچگونه تعللی پذیرفتنی نیست.

فقر در کشور سالانه 15 درصد رشد می کند

تابش افزود: با توجه به تعریف جدید فقر در جهان که فقدان و نامناسب بودن تغذیه و امکانات زندگی را مدنظر دارد، خط فقر مطلق را که درآمد ماهانه کمتر از 400 هزار تومان در شهرستانها و 700 هزار تومان در تهران ذکر می شود، وضعیت رشد سالانه فقر حدود 15 درصد در کشور و شکاف درآمدی بین دهک های بالا و پایین جامعه، زیبنده کشوری با این منابع غنی خدادادی و نیروی انسانی متخصص نیست.

وی بیان داشت: باید شرایط کشور را در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سمتی سوق دهیم که با توجه به مجموعه پتانسیلهای کشور، همه اقشار جامعه از مزیتهای آن بهره مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افراد واقع در بالاترین دهکها، 20 برابر دهکهای پایینی مصرف می کنند و 10 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه حدود 30 درصد هزینه ها را به خود اختصاص داده اند، همچنین با توجه به آمارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی، شاخص تورم تولید از فروردین 89 تا مدت مشابه در سال 90 حدود 37 درصد افزایش یافته است.

تورم تا پایان سال به بیش از 20 درصد می رسد

وی ادامه داد: تورم حال حاضر نیز 20 درصد است که تا آخر سال پیش بینی می شود افزایش یابد.

تابش افزود: با توجه به تورم نقطه به نقطه تیر و مرداد امسال نسبت به سال قبل که حدود 27 درصد است و به همین میزان قدرت خرید مردم را کاهش داده است، اگر درآمد متوسط یک خانوار چهار نفره در ماه را 650 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود معادل مبلغ پرداختی بابت یارانه ها صرف مهار تورم می شود و چیزی از مبلغ یارانه ها برای پس انداز و سرمایه گذاری باقی نمی ماند که دائما روی آن مانور داده می شود.

لزوم تجدید نظر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: باید در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اندیشه کرد و تجدید نظری نسبت به چگونگی اجرای آن داشت تا طوری نشود پولی که باید صرف سرمایه گذاری کلان شود بین خانواده ها توزیع شود و به دلیل رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، رضایتمندی آنها را در پی نداشته باشد و از آن طرف پولی برای حمایت از تولید نباشد و اقتصاد کشور فلج شود.

طرح بیمه زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) اردکان با اهدای دفترچه بیمه تامین اجتماعی به مددجویان از امروز رسما آغاز شد.