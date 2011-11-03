وحدت میان آحاد مختلف جامعه مایه عظمت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعارف عارفی صبح پنجشنبه در بازدید از حوزه علمیه انوارالعلوم از توابع بخش مرکزی تایباد و در جمع طلاب اهل تسنن اظهار کرد: دشمنان با علم به اهمیت وحدت کلمه در حفظ دستاوردهای نظام، ایجاد تفرقه در راستای کند کردن سرعت پیشرفت کشور را از برنامه های جدی خود می دانند.

وی با اشاره به انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 که همزمان با سراسر کشور در شهرستان تایباد در حال برگزاری است، ادامه داد: سرشماری و کسب اطلاعات صحیح گره گشای بسیاری از مشکلات فراروی مدیران در حوزه برنامه ریزی و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه است.

فرماندار تایباد تصریح کرد: مشارکت همه جانبه آحاد مردم در سرشماری زوایای پنهان و آسیب پذیر اجتماعی را آشکار می کند.

مولوی عبدالواحد مومنی از اساتید حوزه علمیه خیرآباد نیز در این دیدار حوزه علمیه انوار العلوم خیرآباد را مولود انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در مورد وحدت بر پرهیز از اختلافات قومی، قبیله ای و مرزی تاکید کرد.

وی در سخنان خود خواستار توجه مضاعف فرمانداری به توسعه حریم و گازرسانی به روستا، تأمین سوخت، اعطای مجوز ساخت مسجد و آسفالت جاده خیرآباد- ریزه شد.