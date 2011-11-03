امکانات و اعتبارات شهرداری قم جوابگوی نیاز شهروندان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیر کل سازمان بازرسی استان قم گفت: مشکلات شهر قم در مقایسه با دیگر شهرها بسیار زیاد است و مدیران استان باید توانایی و جسارت خدمت در قم را داشته باشند.



وی با بیان اینکه خدمات شهرداریها در مقایسه با دیگر ادارات بسیار گسترده است، افزود: انتظار مردم از شهرداری‌ها بسیار بالا است، ولی امکانات و اعتبارات کم شهرداری قم جوابگوی نیاز شهروندان و کلان شهر قم نیست.



شهردار قم با بیان اینکه موانع و مشکلات مالی در برخی از پروژه‌های شهری وجود دارد، ‌ابراز داشت: به دلیل کافی نبودن بودجه، متأسفانه روند اجرایی برخی از پروژه‌ها به کندی حرکت می‌کند که به تبع آن مشکلاتی نیز برای شهروندان ایجاد نموده است.



دلبری به پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) اشاره کرد و افزود: این پروژه از پشتوانه مالی رنج می‌کشید که خوشبختانه مشکلات آن امروزه تا حدودی رفع شده و از عقبه خوبی نیز برخوردار شده است که امیدواریم با راه‌اندازی این بلوار که در حد فاصل حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران احداث می‌شود، بخش اعظمی از بار ترافیکی به این بخش منتقل شود.



وی ابراز امیدواری کرد: این طرح با سرعت و رعایت ضوابط قانونی به پیش رود چرا که اگر درست انجام شود پشتوانه‌ای برای سایر فعالیت‌های عمرانی خواهد بود.



شهردار قم افزود: این پروژه، ‌یک پروژه ملی و کشوری است و نگاه متولیان امور شهری به آن ‌نگاهی صرفاً اقتصادی نیست.



وی در ادامه تصریح کرد: قم پایگاه تفکر دینی و اسلامی و خاستگاه انقلاب اسلامی است و هر فعالیتی که در قم انجام شود خدمت به نظام و خدمت به جهان اسلام است و نباید کوتاهی در این زمینه صورت گیرد.



سازمان بازرسی به دنبال ایجاد مشکل در روند اجرای فعالیت‌های ادارات نیست



مدیرکل سازمان بازرسی استان قم نیز در این دیدار گفت: در قانون اساسی، تنها دستگاه نظارتی کشور، سازمان بازرسی است و تمام دستگاه‌های اجرائی و دولتی استان باید به این سازمان اعتماد نموده و سازمان بازرسی را درکنار خود ببینند نه در مقابل هم.



عباس فرزادنیا با بیان اینکه خدمات شهرداری قم در مقایسه با دیگر ادارات استان بسیار فراگیر و چشمگیر است، افزود: خدمت در شهرداری پر زحمت و پر چالش بوده و دارای استرس‌های ویژه و خاص است و خدمات ارائه شده در شهرداری قابل قیاس با دیگر ادارات نیست.



وی افزود: سازمان بازرسی به دنبال ایجاد مشکل در روند اجرای فعالیتهای ادارات نیست بلکه هدف ما خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان می باشد که در این راستا با دقت و سعی بیشتری طبق قوانین و مقررات رفتار می نمائیم.

