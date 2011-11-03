دوره تخصصی حسابداری ویژه مدیران مدارس در تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آریامنش صبح پنجشنبه در حاشیه این کارگاه آموزشی اظهار کرد: با توجه به مکانیزه شدن امور مالی آموزشگاه ها برنامه حسابداری واحد توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت متمرکز تهیه شده که جهت انجام امور مالی روی سیستمهای مدارس نصب شده است.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی مدیران مدارس با نرم افزار مالی مدارس دانست و گفت این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که به سهولت تمامی فعالیت های مالی مدارس در آن قابل انجام است.

کارشناس مسئول امور مالی مدیریت آموزش و پرورش تایباد اظهار داشت : این نرم افزار تحت برنامه ویندوز و دارای محیط گرافیکی ویژه ای است و یک نرم افزار حسابداری جامع محسوب می شود که کلیه امور مالی مدرسه در آن قابل ثبت، پیگیری و گزارش گیری است.

وی افزود: ثبت و پیگیری کلیه اطلاعات مالی کارکنان، مدیران، معلمان و دانش آموزان و سایر افراد، شرکتها و فروشگاههای طرف قرارداد مدرسه از دیگر قابلیتهای این نرم افزار حسابداری است.

وی افزود: این سیستم یک پایگاه تحت وب نیز دارد که کلیه مدارس شهرستان اطلاعات مالی را از طریق اینترنت به پایگاه تحت وب ارسال می کنند و کنترل های لازم از طریق اداره بر روی اطلاعات مورد نظر اعمال می شود.