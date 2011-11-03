توجه به اصول اخلاقی در رفتارهای اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالقدر حبیبی استاد دانشگاه تهران ظهر پنج شنبه در مراسم پایانی دومین همایش سهروردی با موضوع "اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر" افزود: باید یک نهضت اخلاقی در جامعه ایجاد شود تا بتوان در سایه آن به آسیب شناسی اجتماعی در جامعه پرداخت.
وی بداخلاقی، رفتارهای خشن و حوادث دلخراش را جزء آسیب های اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: این ناهنجاری جامعه را تهدید می کند و ما می توانیم با پرداختن به اصول اخلاقی از دامنه این آسیب ها در جامعه بکاهیم.
این استاد دانشگاه به نکات ظریفی از اخلاق که توسط سهروردی مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: این دانشمند بزرگ در قسمت پایانی کتاب اخلاق خود به نکات در خور توجهی از اخلاق و لازمه آن برای رشد و تعالی جامعه اشاره کرده است.
حبیبی اخلاق پزشکی را از قدیمی ترین اخلاق حرفه ای معرفی کرد و یادآور شد: علم پزشکی از علوم مورد نیاز جامعه است و تمام اقشار مختلف مردم با پزشکان در ارتباط هستند.
وی خطا و اشتباه در اخلاق پزشکی را زمینه ساز طرح سوگندنامه پزشکی عنوان کرد و گفت: علمای اسلام نیز به قوانین سوگند نامه مقرراتی را افزوده اند.
زنجان - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اخلاق در سطح جهان در کشور دچار بحران شده است، گفت: توجه به اصول اخلاقی در رفتارهای اجتماعی و فردی ضرورتی انکارناپذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، ذوالقدر حبیبی استاد دانشگاه تهران ظهر پنج شنبه در مراسم پایانی دومین همایش سهروردی با موضوع "اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر" افزود: باید یک نهضت اخلاقی در جامعه ایجاد شود تا بتوان در سایه آن به آسیب شناسی اجتماعی در جامعه پرداخت.
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