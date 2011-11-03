شکل گیری بسیج عمومی حفظ قرآن در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس خواسته مقام معظم رهبری در خصوص نیاز کشور به 10 میلیون حافظ همه دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی باید روی کار بیایند و بحث حفظ در کشور باید تبدیل به یک پروژه ملی شود.

وی ادامه داد: تشکیل ستاد هماهنگی، ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی استان و همچنین ستاد دائمی مسابقات قرآن نوید بخش آینده ای روشن در بحث قرآنی خواهد بود و این امر با یک هدفگذاری مناسب باید تداوم پیدا کند.

امینی با اشاره به سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم گفت: مسابقات قرآن فرصتی برای سنجش و ارزیابی افراد مهیا می سازد اما اینکه چقدر تمام تشکیلات حوزه قرآنی، گروه های مختلف و تشکل های مردمی در این قضیه حضور پیدا می کنند اصلی مهم است و رسیدن به قله مد نظر مقام معظم رهبری نیازمند بسیج عمومی است.

سرپرست دبیرخانه هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات کمیته ارشاد اسلامی در جهت برگزاری مسابقات قرآن تصریح کرد: این کمیته چند اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار داد که اطلاع رسانی عمومی برای مدیران موسسات قرآنی و فرهنگی، روسای ارشاد شهرستان ها از مهمترین این اقدامات بود.

وی با بیان اینکه از موسسات فعال در این زمینه تقدیر و تجلیل می شود، افزود: هر موسسه ای که در این زمینه بیشترین فعالیت را داشته باشد و بتواند افراد بیشتری را ثبت نام کند در جشنواره علوم قرآنی مورد تقدیر و تجلیل قرار می گیرند.

امینی اضافه کرد: تاکنون جلسات داخلی بسیاری با کارشناسان برگزار شده و هماهنگی های لازم صورت گرفته است و تاکنون بیش از سه هزار نفر در موسسات ثبت نام شده اند.