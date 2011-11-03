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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

امینی:

شکل گیری بسیج عمومی حفظ قرآن در خراسان رضوی ضروری است

شکل گیری بسیج عمومی حفظ قرآن در خراسان رضوی ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی گفت: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در بحث حفظ قرآن شکل گیری یک بسیج عمومی در زمینه حفظ قرآن در استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس خواسته مقام معظم رهبری در خصوص نیاز کشور به 10 میلیون حافظ همه دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی باید روی کار بیایند و بحث حفظ در کشور باید تبدیل به یک پروژه ملی شود.

وی ادامه داد: تشکیل ستاد هماهنگی، ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی استان و همچنین ستاد دائمی مسابقات قرآن نوید بخش آینده ای روشن در بحث قرآنی خواهد بود و این امر با یک هدفگذاری مناسب باید تداوم پیدا کند.

امینی با اشاره به سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم گفت: مسابقات قرآن فرصتی برای سنجش و ارزیابی افراد مهیا می سازد اما اینکه چقدر تمام تشکیلات حوزه قرآنی، گروه های مختلف و تشکل های مردمی در این قضیه حضور پیدا می کنند اصلی مهم است و رسیدن به قله مد نظر مقام معظم رهبری نیازمند بسیج عمومی است.

سرپرست دبیرخانه هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات کمیته ارشاد اسلامی در جهت برگزاری مسابقات قرآن تصریح کرد: این کمیته چند اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار داد که اطلاع رسانی عمومی برای مدیران موسسات قرآنی و فرهنگی، روسای ارشاد شهرستان ها از مهمترین این اقدامات بود.

وی با بیان اینکه از موسسات فعال در این زمینه تقدیر و تجلیل می شود، افزود: هر موسسه ای که در این زمینه بیشترین فعالیت را داشته باشد و بتواند افراد بیشتری را ثبت نام کند در جشنواره علوم قرآنی مورد تقدیر و تجلیل قرار می گیرند.

امینی اضافه کرد: تاکنون جلسات داخلی بسیاری با کارشناسان برگزار شده و هماهنگی های لازم صورت گرفته است و تاکنون بیش از سه هزار نفر در موسسات ثبت نام شده اند.

کد مطلب 1451320

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