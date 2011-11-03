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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

داداشی خبر داد:

ورود سامانه بارشزا به کهگیلویه و بویراحمد/ بیشترین بارش مربوط به "سی سخت" بود

ورود سامانه بارشزا به کهگیلویه و بویراحمد/ بیشترین بارش مربوط به "سی سخت" بود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بارندگی روزهای اخیر که اولین بارندگی سال جاری زراعی در استان بود، بیشترین میزان بارش در شهر "سی سخت" به میزان 12.1 میلیمتر گزارش شده است.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از شهر سی سخت یاسوج با 11.6 میلیمتر بیشترین میزان بارش باران را در بین شهرهای استان داشت.

وی بیان کرد: همچنین در بارندگی اخیر در گچساران 3.2 میلیمتر، دهدشت 2.5 میلیمتر و لیکک 3.6 میلیمتر باران بارید.

داداشی اظهار داشت: در همه مناطق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی بیشتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در سال زراعی گذشته میزان بارندگی در یاسوج 691 میلیمتر، سی سخت 597 میلیمتر، گچساران 398 میلیمتر، دهدشت 410 میلیمتر و لیکک 300 میلیمتر بوده است.

وی همچنین بیان داشت: طی امروز پنجشنبه و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی می شود.

داداشی گفت: از یکشنبه هفته آینده مجددا شاهد فعالیت سامانه بارشی نسبتا قوی در سطح استان خواهیم بود.

کد مطلب 1451321

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