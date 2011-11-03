ورود سامانه بارشزا به کهگیلویه و بویراحمد/ بیشترین بارش مربوط به "سی سخت" بود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از شهر سی سخت یاسوج با 11.6 میلیمتر بیشترین میزان بارش باران را در بین شهرهای استان داشت.

وی بیان کرد: همچنین در بارندگی اخیر در گچساران 3.2 میلیمتر، دهدشت 2.5 میلیمتر و لیکک 3.6 میلیمتر باران بارید.

داداشی اظهار داشت: در همه مناطق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی بیشتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در سال زراعی گذشته میزان بارندگی در یاسوج 691 میلیمتر، سی سخت 597 میلیمتر، گچساران 398 میلیمتر، دهدشت 410 میلیمتر و لیکک 300 میلیمتر بوده است.

وی همچنین بیان داشت: طی امروز پنجشنبه و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی می شود.

داداشی گفت: از یکشنبه هفته آینده مجددا شاهد فعالیت سامانه بارشی نسبتا قوی در سطح استان خواهیم بود.