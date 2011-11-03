شرکت 1000 ورزشکار در المپیاد پیشکسوتان/شرکت گاز به دنبال توسعه ورزش همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین هادی زاده شامگاه چهارشنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: در این المپیاد که هدف از برگزاری آن توسعه ورزش همگانی، افزایش راندمان کار به همراه تلاشی برای ایجاد شادابی در بین کارکنان شرکت گاز و خانواده های آنان است، 29 شرکت استانی حضور دارند.

وی گفت: شرکت کنندگان در 9 رشته فوتسال، شنا، والیبال، کشتی، تنیس روی میز، تنیس خاکی، شطرنج، بدمینتون و تیراندازی باهم به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه رفاقت و نه رقابت در دستور کار مسئولان برگزاری و ورزشکاران شرکت کننده در این المپیاد ورزشی است، افزود: ورزش عامل اصلی بهره وری بوده و در کنار کمک به افزایش راندمان کار، سلامتی را به ارمغان می آورد.

وی اظهار داشت: برگزاری این دوره از المپیاد، در سی و چهارمین جلسه شورای عالی ورزش شرکت ملی گاز که متشکل از جمعی از مدیران و معاونان مدیرعامل است، مصوب شد.

هادی زاده، اضافه کرد: پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص محل برگزاری این المپیاد، از بین گزینه های مطرح کلانشهر تبریز به عنوان میزبان انتخاب شد.

رئیس ستاد برگزاری ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیشکسوتان شرکت ملی گاز ایران افزود: تبریز به واسطه داشتن سالن های مناسب و اماکن اقامتی مطلوب به عنوان میزبان این دوره از المپیاد انتخاب و از 9 آبان جاری این مسابقات شروع شده که تا 16 آبان ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: مسابقات در دوره های گذشته در شش رشته ورزشی برگزار می شد که در این دوره از المپیاد سه رشته به مجموع رشته ها افزوده شده و میانگین نفراتی که در این مسابقات حضور دارند رشد 15 درصدی داشته است.

هادی زاده، درباره سرانه ورزشی کارکنان شرکت ملی گاز ایران نیز گفت: مطابق تصمیم هیئت مدیره این شرکت، طی سال جاری 250 هزار تومان به عنوان سرانه ورزشی مقرر شد که امسال برای نخستین بار این سرانه با محاسبه تعداد خانواده کارکنان، پرداخت شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که درباره سیاست کلی شرکت ملی گاز در زمینه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی گفت: این شرکت به دنبال ورزش قهرمانی نیست بلکه توسعه ورزش همگانی را دنبال می کند و مایل است با مهیا کردن زمینه حضور کارکنان در فعالیت های عمومی ورزشی، انگیزه لازم برای شرکت در ورزش قهرمانی در آنان را نیز به وجود آورد.

وی با اشاره به فعالیت تنها یک تیم کشتی از مازندران در سطح اول رقابت های باشگاهی کشتی کشور، آن را تنها یک استثنا و بنا به تصمیم شورای عالی ورزش شرکت ملی گاز دانست و افزود: از سال گذشته فعالیت تمام تیم ها در سطح قهرمانی به غیر از تیم کشتی حذف شده است.

هادی زاده افزود: شرکت ملی گاز، مجموعه ای سوخت رسان و نه تیمدار است و بنابراین با توجه به این شرح وظایف نمی تواند کار تیمداری که وظیفه ذاتی تربیت بدنی است را انجام دهد.

عضو کمیته فرهنگی شرکت ملی گاز همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مسئولان این المپیاد با توجه به حاکمیت تدریجی بی فرهنگی و بی اخلاقی در عرصه ورزش کشور و با توجه به اینکه پیشکسوتان می توانند الگوهای مناسبی برای ورزشکاران جوان باشند، چه برنامه فرهنگی در طول این رقابت ها پیش بینی کرده اند، گفت: برگزاری رقابت های قرآنی، برگزاری برنامه میثاق با شهدا، دیدار با امام جمعه تبریز، برپایی جشن گلریزان و آموزش های غیرمستقیم از جمله برنامه های فرهنگی این المپیاد است.

ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیشکسوتان شرکت ملی گاز ایران که از 9 آبان جاری آغاز شده تا 16 این ماه در تبریز ادامه خواهد داشت.