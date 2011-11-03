کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقدسی اظهار داشت: در حال حاضر دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به طور رسمی حمایت خود را از این کنفرانس اعلام کردند که پیرو این حمایت در راستای برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس، فرهنگیان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور نیز استقبال خوبی در ارائه مقاله نشان دادند.

مقدسی در ادامه با اشاره به برخی از اهداف کنفرانس تصریح کرد: این دوره از این کنفرانس نیز همچون کنفرانس های قبلی با هدف تبیین و ترویج مبانی علمی دانش خلاقیت شناسی برآن است که با گردآوردن و مبادله اطلاعات میان متخصصان، محققان، صاحبنظران و علاقمندان در حوزه های مختلف آموزش و پرورش و آموزش عالی، نقش اساسی در فرهنگ سازی خلاقیت و جهت دهی به آن داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم این کنفرانس علاوه بر آن که موجب رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری می شود، عاملی برای تربیت و پرورش نیروهای خلاق و کارآفرین در ایران اسلامی باشد.

مقدسی اذعان داشت: کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف علمی و کاربردی دانش خلاقیت شناسی در محورهای "مبانی علمی و موضوعات پایه در خلاقیت شناسی پرورشی"، "رویکرد ها و برنامه های آموزشی تفکر"، "خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی" و "شناسایی موانع، چالش ها و راهکارها" برگزار می شود.

وی افزود: از جمله برنامه های جانبی ویژه این کنفرانس، اولین جشنواره پایان نامه ها و رساله های حوزه خلاقیت شناسی، نمایشگاه و کارگاه های تخصصی است لذا از همه اساتید، پژوهشگران، فرهنگیان و دانشگاهیان سراسر کشور برای ارسال مقالات علمی و مشارکت فعال در کنفرانس دعوت می کنیم.

این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی در 26 و 27 بهمن بهمن ماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.