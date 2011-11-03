ایران وارادات بی رویه ندارد/ بر اساس نیاز وارد می کنیم

مصیب محمدیان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه کمیسیون ماده یک است که مقرارت مربوط به واردات کالا در آن تدوین می شود و.ما کار دبیرخانه ای آن را انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: در این کمیسیون وزارتخانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، دستگاه های اجرایی دیگر و حتی بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی ایران و فعالین اقتصادی در این کمیسیون حضور دارند و به ارائه نظر می پردازند.

مدیرکل استانهای وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی یک خرد جمعی حاکم بر یک تصمیم گیری است یقین بدانید آن تصمیم میزان انحرافش به حداقل می رسد.

محمدیان شمالی با بیان اینکه واردات فی نفسه بد نیست، اظهارداشت: واردات باید هدفمند و در خدمت تولید کشور باشد و وارداتی که به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر انجام شود، اشتغال را به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص انتقادات وارد شده به دولت در خصوص واردات بی رویه که از سوی صاحب نظران اقتصادی عنوان می شود، گفت: این انتقاد بخشی است و اگر ما به صورت ملی به این مسئله نگاه کنیم هم خودمان آرامش پیدا می کنیم و هم اینکه منطق بیانمان اصلاح می شود.

مدیرکل استانهای وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت: اگر کل کشور را به عنوان یک پیکره واحد دارنظر بگیریم این کشور هم مصرف و هم تولید دارد و هر دو حقی برخوردارند و وظیفه ما این است که از دو طرف حمایت کنیم.

محمدیان شمالی افزود: وقتی در بازار احساس کنیم کالایی کم است و کمبود آن باعث گرانی و دغدغه مردم شود منطق ایجاب می کند که واردات داشته باشیم.

مدیرکل استانهای وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت: همه موارد به تنهایی در دست یک وزارتخانه و دولت نیست، تشکلها، انجمنها و سازمانهایی که به صورت قانونی در بخش خصوصی شکل گرفته اند آنها نیز مسئولیت دارند.

وی افزود: ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن نیز که صورت گرفت یکی از مناظر نگاهش این بود که وحدت رویه تحت یک مدیریت واحد که بتواند بخشی از تولید و بازار را هماهنگ کند، داشته باشیم.