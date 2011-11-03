سرشماری 37.3 درصد جمعیت آذربایجان غربی/ رفع مشکل کمبود آمارگیر

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مشهدی نجفی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی نفوس و مسکن آذربایجان غربی افزود: از دوم آبان ماه سالجاری تاکنون دو هزار نفر آمارگیر فعال 37.3 درصد جمعیت استان را سرشماری کرده که اشنویه با سرشماری 47.6 درصد بیشترین آمار را در بین شهرستانها بخود اختصاص داده است.

وی در ادامه به اشاره به اینکه آذربایجان غربی به 46 هزار و 130 بوک شهری و پنج هزار آبادی بدون بلوک تقسیم بندی شده است، بیان داشت: بر اساس بررسی نتایج آمارهای اخذ شده تا کنون 4.4 درصد جمعیت شامل 34 هزار و 246 خانوار غایب ثبت شده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در شهرهای بزرگ و مناطق مرزی استان با مشکل آمارگیری به دلیل گسترده بودن منطقه آمارگیری، صعب العبور بودن و مسائل امنیتی مواجه بودیم، اظهار داشت: در این راستا با تامین نیروی انسانی مورد نیاز و هماهنگی با دستگاههای ذیربط مشکلات موجود مرتفع شد.

مشهدی نجفی تعداد خانوارهای موجود در استان را 787 هزار و 201 خانوار عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد خانوارهای فهرست برداری شده 325 هزار و 167 خانوار و تعداد خانوارهایی که فرم دو و سه انها تکمیل شده تا کنون 293 هزار و 544 خانوار عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه تحقق برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منوط به داشتن آمار صحیح و به روز دانست و اظهار داشت: این امر با کاهش مدت زمان آمارگیری به پنج سال روند برنامه ریزیهای کلان کشور را تسریع می کند.

وحید جلال زاده با اشاره به ورود موج سرما از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده به آذربایجان غربی، اظهار داشت: با توجه به صعب العبور بودن برخی مناطق استان و بارندگی و احتمال وقوع سیلاب بویژه در شهرهای شمال استان باید نسبت به اتمام هرچه سریعتر آمارگیری این مناطق برنامه ریزی شود.

وی بر لزوم مستند سازی سرشماری نفوس و مسکن در آذربایجان غربی توسط رسانه ملی تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به وجود یک هزار کیلومتر مرز مشترک استان به سه کشور نباید پاسگاهها و برجکهای مرزی از نگاه آمارگیران فراموش شود.

استاندار آذربایجان غربی از عملکرد رسانه های مجازی و مکتوب استان در راستای اطلاع رسانی اجرای طرح و پیگیری اخبار سرشماری تقدیر کرد و خواستار ارائه تحلیل از دیدگاه اساتید و صاحب نظران علم آمار توسط آنها شد.