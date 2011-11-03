ایران اسلامی طرفدار صلح برای جهانیان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با جمعی از اندیشمندان کشور مالی، با اشاره به موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در تربیت نیروی متخصص در عرصه‌های مختلف گفت: لازمه استقلال کشورهای اسلامی این است که برای تربیت نیروی متخصص سرمایه‌گذاری کنند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران برای تربیت نیروی متخصص در عرصه فناوری‌های نوین در زمینه‌های نظامی، پزشکی، انرژی صلح آمیز هسته‌ای، کشاورزی، نانوتکنولوژی، پرتاب ماهواره و ... گفت: ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینه ها به خارج وابسته بود اما اکنون در بسیاری از صنایع به مرحله خودکفایی رسیده است.



قاضی‌عسکر با تأکید بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و مالی و استفاده متقابل دو کشور از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی یکدیگر، خاطرنشان کرد: همان طور که ایرانی‌ها توانستند به خودباوری برسند و رشد کنند، مردم مالی هم می‌توانند. اما مهم این است که احساس خودباوری در مردم بوجود آید.



سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به سلطه استعمار بر کشورهای پر استعداد قاره آفریقا گفت: متأسفانه استعمار مانع رشد آفریقا شده است. و ما اعتقاد داریم کشورهای اسلامی برای جبران عقب ماندگی‌ها باید با یکدیگر متحد شوند.



وی با اشاره به سرانجامی که دامن‌گیر صدام، مبارک و قذافی شد، گفت: در ایران اسلامی ما طرفدار اسلامی هستیم که از افراطی گری به‌دور بوده و خواهان زندگی مسالمت آمیز و صلح برای جهانیان است.



نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی همچنین با اشاره به ظرفیت موجود کشورمان در زمینه کارگزاری حج، برای تبادل تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حج به کشور مالی اعلام آمادگی کرد.



رئیس یک مرکز تحقیقاتی و روسای دو دانشگاه دولتی و غیردولتی کشور مالی نیز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، در حالی که ایران را کشوری شناخته شده برای مردم مالی عنوان کردند، خاطرنشان کردند: مردم مالی همواره امام خمینی (قدس سره) را دوست داشته و ضمن پیگیری پیشرفتهای جمهوری اسلامی آن را تحسین می‌کنند.

