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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های منطقه 1

بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های منطقه 1

رباط کریم - خبرگزاری مهر: شهردار رباط کریم پیش از ظهر پنجشنبه از حوزه کاروانسرای حاج کمال و خیابانهای اطراف آن واقع در منطقه 1 بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رضایی  شهردار رباط کریم طی بازدیدی به همراه مسئولان شهرسازی و عمران همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و معتمدین محل از نزدیک مشکلات این منطقه را بررسی و مالکان قول همکاری و مساعدت جهت آزاد سازی معابر آن منطقه را دادند.

دراین بازدید که شهردار، معاونین و مسئولین واحد های شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر، معتمدین و مردم آن منطقه نیز حضور داشتند، مشکلات تعریض خیابان اصلی منطقه 1 بررسی و با مالکانی که ملک آنها در مسیر آزادسازی قرار گرفته به طور حضوری گفتگو و راهکارهای لازم به منظور آزاد سازی مسیر احداث خیابان ارائه شد.

منطقه 1 یکی از مناطق بسیار قدیمی شهر بوده که سالهاست طرح تعریض خیابان این منطقه مطرح است اما تاکنون این امر مهم به سرانجام نرسیده است.

با توجه به بازدید و مذاکراتی که در آن منطقه انجام شد امید آن می رود تا هرچه زودتر آزادسازی خیابان اصلی شروع و اقدامات بعدی در آن قسمت انجام شود.

هم اکنون طرح جدولگذاری در یک سمت خیابان به اتمام رسیده است.

کد مطلب 1451345

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