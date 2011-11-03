بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های منطقه 1

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رضایی شهردار رباط کریم طی بازدیدی به همراه مسئولان شهرسازی و عمران همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و معتمدین محل از نزدیک مشکلات این منطقه را بررسی و مالکان قول همکاری و مساعدت جهت آزاد سازی معابر آن منطقه را دادند.

دراین بازدید که شهردار، معاونین و مسئولین واحد های شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر، معتمدین و مردم آن منطقه نیز حضور داشتند، مشکلات تعریض خیابان اصلی منطقه 1 بررسی و با مالکانی که ملک آنها در مسیر آزادسازی قرار گرفته به طور حضوری گفتگو و راهکارهای لازم به منظور آزاد سازی مسیر احداث خیابان ارائه شد.

منطقه 1 یکی از مناطق بسیار قدیمی شهر بوده که سالهاست طرح تعریض خیابان این منطقه مطرح است اما تاکنون این امر مهم به سرانجام نرسیده است.

با توجه به بازدید و مذاکراتی که در آن منطقه انجام شد امید آن می رود تا هرچه زودتر آزادسازی خیابان اصلی شروع و اقدامات بعدی در آن قسمت انجام شود.

هم اکنون طرح جدولگذاری در یک سمت خیابان به اتمام رسیده است.