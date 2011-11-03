آذربایجان شرقی در صادرات منابع غیرنفتی موفق تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صادف دل شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی گفت: آنچه آذربایجان شرقی را در حوزه تولید و تجارت از سایر استان ها متمایز کرده است آن است که صادرات این استان رنگ و بوی متفاوت با سایر استان ها دارد .

وی افزود: آذربایجان شرقی بعد از سالها اجرای برنامه های موفق توسعه ای و کسب تجربه در عرصه های مختلف موفق به رسیدن به این رقم از رشد صادرات شده و بعضاً برنامه های پیش بینی شده را به صورت پلکانی طی کرده است .

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سند چشم انداز و سند راهبردی توسعه صادرات تهیه و تدوین شده و نگاه رقابتی در آن و نگاه به بازارهای جدید به همراه توجه به تجارت حلال از ویژگی های آن است .



صاف دل ادامه داد: در این اسناد همچنین تلاش شده بستر ورود پررنگ بخش خصوصی به عرصه اقتصادی فراهم شود زیرا اکنون دیده می شود که نظام های اقتصادی متکی به دولت فروپاشی می شوند و اعتراض های ضدسرمایه داری مصداق این ادعاست .