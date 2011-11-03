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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

صاف دل:

آذربایجان شرقی در صادرات منابع غیرنفتی موفق تر است

آذربایجان شرقی در صادرات منابع غیرنفتی موفق تر است

تبریز - خبرگزاری مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آذربایجان شرقی در صادرات اقلام غیرنفتی موفق تر از سایر استانها بوده افزود: این استان به علت عدم دسترسی به برخی منابع خاص، شرایط دشواری دارد و تحقق ارقام مربوط به رشد صادرات که در هفت ماهه نخست امسال بیش از 16 درصد اعلام شد را سخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صادف دل شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی گفت: آنچه آذربایجان شرقی را در حوزه تولید و تجارت از سایر استان ها متمایز کرده است آن است که صادرات این استان رنگ و بوی متفاوت با سایر استان ها دارد.

وی افزود: آذربایجان شرقی بعد از سالها اجرای برنامه های موفق توسعه ای و کسب تجربه در عرصه های مختلف موفق به رسیدن به این رقم از رشد صادرات شده و بعضاً برنامه های پیش بینی شده را به صورت پلکانی طی کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سند چشم انداز و سند راهبردی توسعه صادرات تهیه و تدوین شده و نگاه رقابتی در آن و نگاه به بازارهای جدید به همراه توجه به تجارت حلال از ویژگی های آن است.

صاف دل ادامه داد: در این اسناد همچنین تلاش شده بستر ورود پررنگ بخش خصوصی به عرصه اقتصادی فراهم شود زیرا اکنون دیده می شود که نظام های اقتصادی متکی به دولت فروپاشی می شوند و اعتراض های ضدسرمایه داری مصداق این ادعاست.

وی ادامه داد: در این رویکرد نیازمند همکاری های فی مابین اتاق های بازرگانی و سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها به شدت احساس می شود که امید می رود با تحقق آن شاهد توانمندشدن بنگاه های اقتصادی و حضور پررنگ آنها باشیم.

کد مطلب 1451348

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