مس سرچشمه حریف صبای قم در جام حذفی فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازیهای بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، یک مسابقه بسیار حساس و تعیینکننده برگزار میشود که طی آن صبای قم حریف مس سرچشمه کرمان است.
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر مجری برگزاری رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور، در این دیدار که زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است، تیم مدعی صبای قم در جدالی سخت و دشوار برای صعود به مرحله چهارم نهایی برابر مس سرچشمه کرمان صفآرایی خواهد کرد.
البته قرعه کشی و اعلام میزبانان دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات بیست و پنجمین دوره جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در حالی از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال اعلام شد که زمان برگزاری این بازی ها هنوز مشخص نیست.
پیروزی تیم فوتبال صبای قم در مرحله قبل برابر تیم پیام مخابرات فارس در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم سبب شد تا عبدالله ویسی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم امیدوار به موفقیت تیمش در کسب جواز صعود به مراحل بالاتر در بازیهای آینده است تا صبا بعد از سال شش سال یک بار دیگر قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور شود.
تیم فوتبال صبای قم مدافع عنوان قهرمانی سال 1384 جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور است که در بازی دوم خود در جام حذفی امسال در حالی برابر تیم مس سرچشمه کرمان به میدان خواهد رفت که در صورت برتری در این دیدار باید با برنده مسابقه مس کرمان و حریف خود رقابت کند.
تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان نیز با برتری برابر تیم فوتبال شهرداری اراک از تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان، جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای استان قم را به دست آورد و اکنون به دلیل اینکه در دیدار با شهرداری اراک میهمان بود و صبا در مقابل پیام مخابرات فارس میزبان بود، تیم مس سرچشمه کرمان میزبان بازی با صبا خواهد بود.
صبا تیمی است که آخرین عنوان قهرمانی خود در رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور را با کسب برتری مقابل تیم فوتبال ابومسلم مشهد در دیدار نهایی سال 1384 جام حذفی کسب کرد و در آن سال با چهرههای مطرحی همچون علی دایی، سهراب بختیاری زاده و یحیی گل محمدی قهرمان جام حذفی شد.
صبای قم در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات امسال جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور میزبان تیم فوتبال پیام مخابرات فارس بود که در این دیدار خانگی در ورزشگاه 15هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم توانست، میهمان خود را با نتیجه دو بر یک شکست داده و جواز صعود به یک هشتم را به دست بیاورد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به مصاف مس سرچشمه کرمان می رود.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازیهای بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، یک مسابقه بسیار حساس و تعیینکننده برگزار میشود که طی آن صبای قم حریف مس سرچشمه کرمان است.
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