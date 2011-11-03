13 آبان نماد ملی مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری و اسماعیل نجار به مناسبت گرامیداشت یوم الله 13 آبان بیانیه مشترکی به شرح زیر صادر کردند.

13 آبان روز بزرگ پیروزی برای ملت ایران و ننگ همیشگی برای یاوه گویانی است که با همه ترفندها نتوانستند کوچکترین خدشه ای در مسیر انقلاب بزرگ مردم ایران ایجاد کنند.

تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در 13 آبان، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا حوادثی بود که هر یک به وسعت انقلابی بزرگ در دنیا تاثیرگذار بود.

13 آبان نماد ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقطه عطفی برای حرکت ملت بزرگ ایران است که توانست در اقصی نقاط جهان علیرغم نقشه های شوم دشمنان تاثیرگذار شود و 13 آبان سال جاری در شرایطی است که بیداری اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی در منطقه به بار نشسته و بساط خائنین به ملت ها را بر باد داده است.

با گرامیداشت این روز باشکوه بار دیگر با شرکت عموم مردم هوشیار و بصیر در راهپیمایی 13 آبان بیش از گذشته به جهانیان ثابت خواهیم کرد که انقلاب اسلامی مردم ایران در مسیر اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) این نظام الهی و تحت زعامت و رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پوینده و بالنده به اهداف خویش دست پیدا می کند.