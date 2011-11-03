به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه محمد رویانیان از روند آماده سازی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس ابراز نارضایتی کرد، سعید عزیزیان در آغاز مجدد تمرینات این تیم از حضور در جمع سرخپوشان منع شد.

در غیاب سعید عزیزیان روز چهارشنبه تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس بدون حضور مربی دروازه بانان برگزار شد تا اینکه امروز پنجشنبه از باشگاه پرسپولیس خبر رسید، احمدرضا عابدزاده به عنوان مربی سنگربانان این تیم انتخاب شده است.

یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس با تایید خبر حضور احمدرضا عابدزاده در ترکیب کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه اعلام کرد، وی در نخستین جلسه تمرینی تیم پرسپولیس در جمع سرخپوشان حضور می یابد.

تیم فوتبال پرسپولیس در 12 بازی که در فصل جاری لیگ برتر برگزار کرده است، 16 بار دروازه‌اش باز شده که آماری ضعیف برای این تیم به شمار می آید.