نفرات برتر مسابقه نمایشنامه نویسی در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،، همزمان با آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی از برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی نیز تجلیل شد.

در بخش مسابقه از کتاب "دا" نوشته "اعظم حسینی"، "علی میرزاعمادی" نویسنده نمایشنامه "هفت سین سال شصت و سه" " از تهران و "عدالت فرزانه" نویسنده نمایشنامه "زیر پلک ماه" از تبریز مشترکا به عنوان نفر دوم، "خدیجه دمشقی" نویسنده نمایشنامه "از آن سالها و سالهای دگر" از آذربایجان شرقی،‌و "محمدهادی رحیمی تنها" نویسنده نماشنامه "حصار از قم" به عنوان نفر سوم شناخته شدند.

همچنین در بخش مسابقه از کتاب "لشکر خوبان" نوشته "معصومه سپهری"، "وحید نیک فرد" نویسنده نمایشنامه "نقطه رهایی" از تبریز، "یعقوب صدیق جمالی" نویسنده نمایشنامه "فرمانده من" از تبریز بطور مشترک به عنوان نفر دوم و "نویده نعیمی" نویسنده نمایشنامه "به رنگ آب" از تبریز و "یونس شهباز" نویسنده نمایشنامه "ملکوت دسته یک" از تبریز مشترکا به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

در بخش آثار با موضوع دفاع مقدس، "مهدی صالحیار" نویسنده نمایشنامه "وداع" از مرند به عنوان نفر اول،‌ " عباس جان فدا " نویسنده نمایشنامه "سمن" از مشهد به عنوان نفر دوم و "جواد قامتی" نویسنده نمایشنامه "آرمان" از تبریز به عنوان نفر سوم شناخته شدند.

داوری این مسابقه را "عبدالحی شماسی"، "شهرام کرمی" و "افشین خورشیدباختری" بر عهده داشتند.