5500 یتیم دارای پرونده در استان اردبیل ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از خیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اظهار داشت: 11 هزار نفر حامی در اردبیل این افراد را تحت حمایت خود قرار داده اند و به طور میانگین هر یتیم اردبیلی دو حامی دارد.

وی همچنین از ساماندهی 10 هزار و 500 دانشآموز در حوزه فرهنگی کمیته امداد اردبیل خبر داد و افزود: پرداخت شهریه دانشآموزان و دانشجویان، تهیه پوشاک دانشآموزان و درمان مددجویان به صورت رایگان از جمله اقداماتی است که برای این قشر انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه دانشجویان تحت پوشش این نهاد با اتمام تحصیل به خودکفایی می رسند، بیان داشت: رویکرد ما در این حوزه توانمندسازی خانوادهها در راستای استقلال اقتصادی و شناسایی نیازمندترین قشر جامعه است.



وی همچنین با اشاره به سایر فعالیتهای کمیته امداد استان طی شش ماهه اول امسال یادآور شد: طی این مدت و به مناسبتهای مختلف هزار و 100 مورد جهیزیه و 25 مورد کمک هزینه ازدواج برای نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

به گفته زلالی برای تهیه و تدارک این تعداد جهیزیه 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات امداد و کمکهای خیران پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه خیران استان اردبیل جزو پیشگامان امر ازدواج آسان در کشور هستند، نیت خیر خیران و نیکوکاران را عاملی مهم در راستای گسترش ازدواج آسان اعلام کرد.



مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه هم اکنون بیش از 15 هزار دختر دم بخت بین 15 تا 35 سال در آستانه ازدواج نیازمند کمکهای خیران و نیکوکاران هستند، ابراز امیدواری کرد تا با همت خیران آستین بالا زده و در تشکیل زندگی آنان نقش ایفا کنیم.