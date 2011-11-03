ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان ابهت پوشالی استکبار را درهم خواهد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ظهر پنجشنبه در این بیانیه اعلام کرد: یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از شکوهمند ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و برگ زرینی است که با رویش جوانه های سبز ایمان و از خودگذشتگی و دشمن ستیزی ملت ایران تجلی پیدا کرد.

این بیانیه می افزاید: در صحنه حوادث و رخدادهای 13 آبان ماه مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرت های شیطانی و استکباری وجود دارد که هر یک به تنهایی می تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی و آرمان گرایی نسل های متعهد و مومن این سرزمین در بستر تاریخ قرار گیرد.