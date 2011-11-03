  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

بیانیه:

ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان ابهت پوشالی استکبار را درهم خواهد شکست

ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان ابهت پوشالی استکبار را درهم خواهد شکست

زاهدان - خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ملت غیور ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، ابهت پوشالی استکبار و در راس آن آمریکای جهانی را درهم خواهد شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ظهر پنجشنبه در این بیانیه اعلام کرد: یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از شکوهمند ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و برگ زرینی است که با رویش جوانه های سبز ایمان و از خودگذشتگی و دشمن ستیزی ملت ایران تجلی پیدا کرد.

این بیانیه می افزاید: در صحنه حوادث و رخدادهای 13 آبان ماه مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرت های شیطانی و استکباری وجود دارد که هر یک به تنهایی می تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی و آرمان گرایی نسل های متعهد و مومن این سرزمین در بستر تاریخ قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: امروز ایران اسلامی با داشتن جوانان غیور، مردمان مرزدار، مومن و دلیر خود در برابر دشمنان و استکبار جهانی همچون گذشته ایستاده است و اجازه نخواهد داد آمریکای جنایتکار وحدت و انسجام این ملت بزرگ را کمرنگ کند.

کد مطلب 1451359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها