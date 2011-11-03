تعرفه های گمرکی منطقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک کشور ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا را بررسی کرد.

در این نشست که با حضور تولیدکننده و صادرکنندگان شاخص استان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان، روسای سازماهان امور اقتصادی ودارایی و صنایع استان در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین برگزارشد عباس معمارنژاد اظهارداشت: با شناسایی واحدهای تولیدی شاخص و فعال و خوش حساب تلاش می کنیم ضمن حمایت لازم مشکلات آنها را حل کنیم.

وی افزود: کاهش ردیف های ماخذی از دیگر برنامه های گمرک در سال جاری است تا هزینه های صادرکننده و تولیدکننده کمتر شود و انگیزه کاری بیشتری برای آنها فراهم شود.

معمارنژاد یادآورشد: بیش از شش هزار ردیف تعرفه ای در کشور داریم که پنج هزار مورد آن ماخذ دار است که تصمیم داریم آن را به حداقل برسانیم.

این مسئول منطقی کردن تعرفه های گمرکی را از دیگر راهکارهای گمرک در سال جاری دانست و تصریح کرد: در سال گذشته با کاهش تعرفه تلفن همراه از 25 درصد به 11 درصد به کاهش قیمت و قاچاق این کالا کمک شد و امسال تعرفه های پوشاک، پارچه، کیف و کفش و لوازم آرایشی منطقی خواهد شد تا از قاچاق آنها جلوگیری شود.

رئیس کل گمرک کشور بیان کرد: یکی از دلایل افزایش کالای قاچاق تعرفه بالاست که با منطقی شدن آن از روند رو به رشد این پدیده جلوگیری خواهیم کرد.

معمارنژاد مهمترین وظیفه گمرک را تسهیل تجارت و دریافت حقوق دولت برای تامین سلامت جامعه دانست و تصریح کرد: این کار مستلزم دقت است تا سلامت جامعه آسیب نبیند و شاید در برخی جاها منجر به طولانی شدن کارها شود.

وی گفت: تلاش می کنیم از ورود کالای غیراستاندارد و غیرمجاز به کشور جلوگیری شود هر چند در روند کار، صادرکننده از ما سرعت بیشتر می خواهد اما کارکنان گمرک نیز باید دقت را سرلوحه کار خود قرار دهند و هرجا سرعت زیاد می شود به ناچار دقت کمتر می شود و بدنبال آن هستیم تا با برقراری یک توازن منطقی بین سرعت و دقت این روند اصلاح شود.



استفاده از سامانه های الکترونیک



معمارنژاد استفاده از سامانه های الکترونیک را موجب افزایش سرعت و دقت در کارذکر کرد و یادآورشد: تنها ابزار و راهکار ایجاد توازن در سرعت مورد نیاز صادرکننده و واردکننده کالا و دقت گمرک استفاده از ابزارهای نوین و سامانه الکترونیکی است که این کار با مدیریت منطقی و متوازن اجرایی می شود.

وی کاهش خواب سرمایه در گمرک را از دیگر اولویت های امسال ذکر کرد و گفت: بخشی از این کار بر عهده دولت با ایجاد زیرساخت و بخشی توسط تولیدکننده ممکن می شود و ما تلاش می کنیم میزان این خواب که هر روز آن 10 درصد سود بازرگانی را افزایش می دهد را کم کنیم تا به تولیدکننده کمک شود.

معمارنژاد افزود: در گمرک، مطالعه زمان سنجی صورت گرفته و با اجرای طرح سلک تی وی در حال حاضر مدت زمان ترخیص کالا در مسیر سبز سه ساعت، مسیر زرد هفت ساعت و مسیر قرمز حدود 14 تا 15 ساعت است که این مدت از زمان اظهارکالا محاسبه می شود.

رئیس کل گمرک کشور بیان کرد: در استان قزوین مسیر سبز یک ساعت و 46 دقیقه، زرد 17 ساعت و قرمز 28 ساعت است.

این مسئول تصریح کرد: برای حمایت از واحدهای تولیدی که عضو بورس هستند تا سقف هشت ماه و غیر بورسی تا شش ماه ضمانت بانکی می دهیم تا فرصت ترخیص داشته باشند اما منطقی است تا تولیدکنندگان پس از دریافت بارنامه به فکر پرداخت هزینه باشند تا فرصت را از دست ندهند.

وی یادآورشد: طرح آزمایشی در گمرک فرودگاه پیام شهرستان البرز در کرج از اول آبان ماه آغاز شده که پس از اظهار کالا باید ضمانت نامه آماده و هزینه گمرک پرداخت شود که این کار از سال آینده در تمامی گمرکات کشور اجرایی خواهد شد.

راه اندازی انبار اختصاصی در گمرک

معمارنژاد در ادامه این جلسه گفت: داشتن انبار اختصاصی برای تولیدکنندگان بزرگ ضروری است و به کاهش هزینه آنها کمک می کند زیرا برخی کالاها نیازمند شرایط نگهداری خاصی است و هر انباری محل نگهداری هر کالایی نیست و از سویی این کار برای واردکننده و صادرکننده مقرون به صرفه است.

وی گفت: در گمرک های نوین و مدرن دیگر انبار پیش بینی نشده تا کالا بماند بلکه گمرک فقط محل عبور و ترخیص کالا خواهد بود لذا ما هم با اعتماد به صاحب کالا و یقین به اظها آنها آماده ایم تا برخی حسابرسی ها پس از ترخیص صورت گیرد تا کار مراجعه کنندگان تسهیل شود.

رئیس کل گمرک کشور یادآورشد: گمرک تا سه سال هم می تواند به دفاتر مراجعه کند و پس از بررسی اسناد درصورت مشاهده هر گونه تخلف نسبت به جریمه صاحب کالا اقدام کند.



