طرحهای سرمایه گذاری پشت در صدور پروانه بهره برداری مانده اند

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون تعدادی از واحدهای فعال اقتصادی و سرمایه گذار خارجی در استان موجود است که متقاضی در یافت پروانه بهره برداری هستند اما موفق به دریافت این پروانه نشده اند.

وی گفت: به عنوان نمونه شرکتی تحت عنوان اینترنشنال پارس از سال 82 اجازه فعالیت اقتصادی در ایران گرفته، اما با وجود گذشت این سالها و علیرغم پیگیریهای متعدد صورت گرفته تا کنون موفق به دریافت پروانه بهره برداری نشده است.

امیری ادامه داد: این موضوع مانعی جدی بر سر راه طرحهای سرمایه گذاری و عاملی موثر در کاهش ایجاد فرصتهای شغلی در استان است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز با تاکید بر لزوم رفع این مانع اذعان داشت: حل این مشکل مشوقی برای سایر متقاضیان سرمایه گذاری خواهد بود و طرحهایی بیشتری به مرحله اجرا می رسند.

وی تاکید کرد: یکی از راههای ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری حل مشکل صدور پروانه بهره برداری است که با حل این مانع سرمایه گذاران بیشتری جذب شده و در ایجاد فرصتهای شغلی تاثیر بسزایی دارد.

امیری با اشاره به اهمیت این موضوع پیشنهاد کرد در سفر آتی دولت به استان البرز، سازمانهای مسئول صدور پروانه بهره برداری مکلف به صدور پروانه بهره برداری شوند تا مشکلات موجود حل شود و اجرای طرحهای توسعه ای در این استان سرعت یابد.