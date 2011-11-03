جزئیات گروگانگیری 300 میلیونی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه مردی هراسان با مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ از ربوده شدن پسر 11 ساله اش خبر داد. او به ماموران گفت امروز صبح محمدبرای رفتن به مدرسه از خانه خارج شد تا اینکه ساعتی پیش فرد ناشناسی با من تماس گرفت و ادعا کرد محمد را ربوده است. او برای آزادی پسرم درخواست 300 میلیون توامن پول نقد کرده است. مرد آدم ربا همچنین تهدید کرده اگر موضوع را به پلیس اطلاع دهم، پسرم را می کشد.

پس از این شکایت و با توجه به حساسیت ماجرا رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. ماموران پس از آموزش های لازم به خانواده محمد از آنها خواستند به بهانه پرداخت پول با آدم ربایان فرار بگذارند. از سوی دیگر ردیابی های پلیسی نشان داد آدم ربایان گروگان خود را به یکی از شهرهای شمالی کشور برده اند. در ادامه پس از چندین تماس کاراگاهان دریافتند آدم ربایان همراه گروگان در حال بازگشت به سمت تهران هستند.

با افشای این موضوع و دریابی های ویژه پلیسی ماموران خودرو متهمان را در اتوبان کرج- تهران شناسایی کرده و با دستگیری سه مرد کودک ربا، پسر 11 ساله آزاد و تحویل خانواده اش شد.



با انتقال متهمان به اداره آگاهی مشخص شد طراح اصلی این گروگان گیری چندی قبل در مغازه پدر محمد مشغول به کار بوده که با اطلاع از وضع مالی شاکی و مسر تردد پسر او نقشه این گروگان گیری را طراحی و با کمک 2 همدستش اجرا کرده بود. هم اکنون تحقیقات از متهم در اداره آگاهی ادامه دارد.

