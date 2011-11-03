مجوز تاسیس سه مدرسه علمیه خواهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان تصریح کرد: شورای گسترش حوزههای علمیه در جلسه 76 خود در تاریخ 22 شهریورماه بر اساس تقاضای حجتالاسلام مهدی تقوی، موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب(س) در شهر سریشآباد استان کردستان را صادر کرد.
وی افزود: در این جلسه موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه خواهران اهل بیت(ع) در شهر اصفهان (ملکشهر) با تقاضای حجتالاسلام و المسلمین علیرضا باطنی نیز صادر شد.
معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به مصوبات جلسه 78 شورای گسترش حوزههای علمیه در تاریخ 26 مهرماه افزود: در این جلسه مجوز موقت دوساله مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س) شهر پارسیان در استان هرمزگان به نام حجتالاسلام سیدمصطفی نوری نیز صادر شد.
وی با اشاره به مراحل صدور مجوز تاسیس مدارس علمیه خواهران اظهار داشت: پس از ارائه تقاضای راهاندازی مدرسه علمیه خواهران و تشکیل پرونده، این درخواست در مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران مورد بررسی قرار میگیرد و به منظور صدور موافقت اصولی به شورای گسترش حوزههای علمیه ارائه میشود.
حجتالاسلام ابراهیمیان اضافه کرد: پس از صدور موافقت اصولی، متقاضی تاسیس شرایط راهاندازی مدرسه علمیه خواهران را فراهم میآورد و با بررسی این شرایط، مجوز موقت دوساله فعالیت به مدرسه علمیه مورد تقاضا اعطا میشود که پس از احراز عملکرد مطلوب توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، مجوز دائم فعالیت آن از سوی شورای گسترش حوزههای علمیه صادر میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: شورای گسترش حوزههای علمیه مجوز تاسیس و فعالیت سه مدرسه علمیه خواهران را در سه شهر کشور صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان تصریح کرد: شورای گسترش حوزههای علمیه در جلسه 76 خود در تاریخ 22 شهریورماه بر اساس تقاضای حجتالاسلام مهدی تقوی، موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب(س) در شهر سریشآباد استان کردستان را صادر کرد.
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