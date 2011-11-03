به گزارش خبرنگار مهر، این روزها تیم‌های لیگ برتری فوتبال کشور بعد از انجام بازی‌های خود در هفته دوازدهم نیم‌فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در استراحت به سر می‌برند که یکی از این تیم‌ها صبای قم است که به مدت چهار روز به بازیکنان خود استراحت داده است.



دلیل تعطیلی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بعد از بازی‌های هفته دوازدهم، دیدارهای حساس تیم ملی فوتبال کشور در رقابت‌های مرحله دوم گروهی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل است، زیرا تیم ملی دو بازی حساس در پیش دارد.



با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است روزهای بیستم و بیست و چهارم آبان ماه در دو بازی مهم از مرحله گروهی جام جهانی برزیل در قاره آسیا با تیم های ملی فوتبال بحرین و اندونزی دیدار کند، به همین خاطر بازی های لیگ برتر تا روز بیست و هفتم آبان ماه تعطیل است.



بدین ترتیب دیدارهای هفته سیزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمان از کشور اندونزی از روز یبست و هفتم آبان آغاز خواهد شد.



این در حالی است که تمرینات تیم ملی فوتبال این روزها در کمپ تیم های ملی در حال برگزاری است و البته از تیم فوتبال صبای قم سومین تیم جدول رده بندی بازیکنی در این تیم حضور ندارد و شاگردان ویسی در اردوی آماده سازی کیش آماده مصاف با استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال خواهند شد.



به همین دلیل کادر مدیریت و فنی تیم فوتبال صبای قم از این فرصت مغتنم برای تقویت تیم خود و همچنین کسب آمادگی مناسب و بیشتر برای حضور در ادامه بازی‌های لیگ برتر اردوی آماده سازی کیش را در نظر دارند، تا در هفته پانزدهم در خانه خود با بهترین فرم ممکن از صدرنشین لیگ برتر پذیرایی کنند.



اردوی آماده سازی تیم فوتبال صبای قم در شریطی از روز چهاردهم آبان ماه به مدت یک هفته در جزیره کیش برگزار می شود که بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از هفته سیزدهم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 16:25 دقیقه روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



این در حالی است که بعد از انجام دیدار صبای قم با استقلال تهران در هفته سیزدهم نیم فصل نخست لیگ برتر، صبای قم تا پایان دور رفت این مسابقات، چند بازی مهم دیگر در پیش خواهد داشت که یکی از آنها در خانه تیم مس کرمان و دیگری در خانه خود برابر داماش گیلان به انجام می‌رسد.

