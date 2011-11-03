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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

ساکی:

تقویت سیستم آموزشی مبنای اصلی ایجاد تحول در کشور است

تقویت سیستم آموزشی مبنای اصلی ایجاد تحول در کشور است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان تقویت و توسعه سیستم آموزشی را زیربنای اصلی ایجاد تحول در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر پنج شنبه در گردهمایی آموزشی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان کردستان که با هدف برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی سالانه مجتمع های آموزشی در مراکز وابسته به آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد تحول اساسی در کشور نیازمند تقویت و حمایت از سیستم آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به محور قرار دادن انسانی در بین دانش آموزان اظهار داشت: تبیین، تشریح و افزایش روحیه مبارزه و ستیز با استکبار در بین دانش آموزان فرصت های مناسب شکوفایی و تحول را در اختیار آنها قرار می دهد.

ساکی تغییر و تحول در مدارس و آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد انسان ساز را موثرترین راه برای ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین و زیر ساختی در کشور دانست و بیان کرد: تحول در مدیریت به عنوان اساسی ترین ارگان در هر سازمانی پر اهمیت و ضروری است تا جایی که رکن اصلی زندگی مدیریت صحیح است.

در این گردهمایی که 138 مدیر از مجتمع های روستایی و 81 مدیر شهری از شهرستان های استان کردستان در راستای سیاست و برنامه وزارت آموزش و پرورش شاخص های اصلی و اولویت دار این نهاد در حوزه آموزش متوسطه به آنها یاد داده می شود.

ارتقاء شاخص های اصلی جریانات دانش آموز محور، توسعه کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش، راه اندازی کلاس های فوق برنامه در راستای یک شیفته کردن مدارس و راه اندازی مجتمع های آموزشی از جمله مهمترین اهداف برگزاری این همایش یک روزه به شمار می رود.

گردهمایی آموزشی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی در حال حاضر در اردوگاه سلیمان خاطر شهر سنندج در حال برگزاری است.

بررسی و کارشناسی تلفیق مدارس با نام مراکز مجتمع آموزشی در راستای ایجاد تحولات بنیادین آموزشی از دیگر اهداف این گردهمایی است.

کد مطلب 1451381

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