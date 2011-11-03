13 آبان راه مبارزه با مستکبران جهان را هموار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 13 آبان گفت: تحولات چند ماه اخیر در برخی از کشورهای عربی تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران است و روح استکبار ستیزی در تمامی این انقلاب دیده می شود که قطعا نشات گرفته از انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: حرکت دانش آموزان و دانشجویان در روز 13 آبان در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران نقش اساسی داشت.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری روحیه ی استکبارستیزی از مرزهای ایران، فراتر رفته و همه ملت های عدالت خواه، حق طلب و آزاده را فرا گرفته است.

کر افزود: سیزده آبان، روزی است که ملت ایران به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت ایمان می توان در برابر هر طاغوتی ایستاد و به همه ی مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم، شکستنی است.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: یوم اللّه 13 آبان، یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیزمان است.

به گزارش مهر، برای برگزاری باشکوه راهپیمایی 13 آبان در شهرستان آق قلا 5 کمیته شامل کمیته مراسم و تبلیغات با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته دانش آموزی با مسئولیت آموزش و پرورش، کمیته دانشجویی با مسئولیت دانشگاه پیام نور و کمیته طلاب با مسئولیت تبلیغات اسلامی تشکیل شد.