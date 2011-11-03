آیت اﷲ عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حماسه‌ها و فریادهای استکبار ستیزی نسل جوان گواه خوبی بر ظلم ستیزی و استکبار ستیزی است.



تلاش‌های دشمن برای نابودی انقلاب تا کنون بی‌نتیجه مانده است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: ملت ایران ۳۲ سال است که در برابر نظام استکباری آمریکا و صهیونیسم بین الملل ایستاده‌اند و تمام تلاش‌های آمریکا برای نابودی انقلاب اسلامی ایران تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

وی به تحریم‌ها و اقدامات خیره سرانه و متکبرانه آمریکا در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: همانطور که امام راحل فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند در طول این ۳۲ سال تمامی اعمال ستیزه جویانه آمریکا بی‌نتیجه بوده و نتوانسته تا به امروز هیچ غلطی بکند.



افزایش تحریم‌ها باعث اقتدار هرچه بیشتر ما شده است



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خوشبختانه دشمن هرچه بر تحریم‌هایش افزوده ما مقتدر‌تر شده‌ایم و عزتمان بیشتر شده است.



جنبش وال استریت پایانی برای دولت آمریکا است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به جنبش وال استریت اشاره و تصریح کرد: این جنبش آغازی بر پایان لیبرال دموکراسی آمریکا است و این دولت امروز در حال تجربه کردن اتفاق تلخی است که برای شوروی افتاد و جنبش وال استریت‌‌ همان زنگ خطر فروپاشی آمریکا است.



کعبی بیان داشت: خود نخبگان آمریکا معتقدند که با شروع این جنبش آمریکا در همه عرصه‌ها دچار فروپاشی می‌شود و مردم آمریکا هم خواهان تغییر بنیان‌های فکری این دولت در دخالت در امور کشوری منطقه‌های آزاد هستند.



شعار تغییر اوباما نمی‌تواند مانع از فروپاشی این دولت شود



معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: همانطور که گورباچف نتوانست با شعار اصلاح ساسی و اقتصادی که ریشه در تفکرات مارکسیستی داشت از فروپاشی شوروی جلوگیری کند اوباما هم نمی‌تواند با شعار تغییر خود که ریشه در تفکرات لیبرال دموکراسی دارد جلوی این فروپاشی را بگیرد.



ایران برای همه کشورهای دنیا الگوی ظلم ستیزی بوده است



وی با گرامیداشت سالروز سیزدهم آبان ماه این روز را نمونه بارزی از استکبار ستیزی ملت ایران دانست و اضافه کرد: بیداری اسلامی و تحولات اخیر منطقه نیز با الگو گرفتن از ایران اسلامی و مقاومت و پایمردی در برابر ظلم شکل گرفته است.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: هم اکنون این روز با سقوط دیکتاتورهای مورد حمایت رژیم آمریکا و نهضت بیداری اسلامی مصادف شده و تا تحقق حاکمیت ارزش‌های الهی و انسانی و فروپاشی استکبار بین الملل ادامه پیدا خواهد کرد.



حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان باعث دلگرمی برای ملت‌های منطقه است



کعبی با تاکید بر حضور آحاد مردم در راهپیمائی یوم اﷲ ۱۳ آبان تصریح کرد: حضور در این راهپیمائی مشت محکمی بر دهان دشمنان و دلگرمی بزرگی برای ملت‌های منطقه است.