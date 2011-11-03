هیئت شمشیربازی اردبیل در جایگاه چهارم کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ارزیابی هیئت نوپای شمشیربازی استان اردبیل با کسب 750 امتیاز از 1000 امتیاز ممکن با فاصله 80 امتیازی از استان پنجم، رتبه چهارم کشور را به دست آورد.

بر اساس این ارزیابیها استان تهران، اصفهان و یزد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. این در حالی است که استانهای پرقدرت و با سابقه شمشیربازی کشور همچون مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان رضوی و... که سابقه بالای 30 سال در شمشیربازی کشور دارند در رده های پایین تر قرار گرفتند.

گفتنی است استان اردبیل در ارزیابیهای سالهای قبل در سال 86 رده 21، در سال 87 رده 11، در سال 88 رده هشتم و در سال 89 رده چهارم شمشیربازی کشور را کسب کرده بود و با توجه به اینکه سال 87 سال مبنای آغاز فعالیتهای هیئت شمشیربازی استان به شمار می رود، این هیئت از روند روند صعودی چشمگیری برخوردار بوده است.

کانون شمشیربازی اردبیل در لیگ کشور 24 امتیازی شد

همچنین با برگزاری هفته دوم لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور تیم کانون شمشیربازی اردبیل به عنوان نماینده استان با کسب 12 امتیاز دیگر مکان خود را در میانه جدول لیگ تثبیت کرد.

نماینده شمشیربازی اردبیل که با بازیکنان نوجوان و جوان در لیگ حضور دارد با شکست برابر تیم پر قدرت پیکان تهران و برتری در برابر تیم حمل و نقل ارومیه، مجموعا 12 امتیاز دیگر به دست آورد و با 24 امتیاز در پایان هفته دوم در رده ششم جدول لیگ برتر کشور جای گرفت.

تیم کانون شمشیربازی اردبیل در این هفته در برابر تیم پرقدرت پیکان تهران قرار گرفت و در اسلحه اپه با نتیجه 36 بر 45، در اسلحه فلوره با نتیجه 20 بر 45 و در سابر با حساب 14 بر 45 نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

اما این تیم در رویارویی با تیم حمل و نقل ارومیه با نتایج 45 بر 35 در اسلحه اپه 45 بر 39 در فلوره و 45 بر 25 بر سابر بر حریف خود غلبه کرد.

هم اکنون تیمهای گاز تهران، پیکان تهران، امید کیش و زنجان در رده های دوم تا چهارم قرار داشته و تیمهای ذوب آهن اصفهان و کانون شمشیربازی اردبیل رده های پنجم و ششم را در اختیار دارند. تیمهای همدان، هیئت اصفهان و حمل و نقل ارومیه تیمهای قعر نشین لیگ تا پایان هفته دوم هستند.

بر اساس اعلام سازمان لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور، هفته سوم این رقابتها 19 آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.