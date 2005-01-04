مهران غفوريان و رامين ناصرنصير در شب زمستان به تلويزيون مي آيند

داريوش ربيعي، كارگردان اين مجموعه در گفت و گويي كوتاه ضمن تاييد اين خبر به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: فيلمبرداري اين سريال از اوايل دي ماه امسال آغاز شده است و ما در تلاش هستيم تا اين مجموعه براي پخش در دهه فجر امسال آماده شود. اين مجموعه از فضايي طنز آميز برخوردار است كه لحظه هاي خنده دار آن در اوج اتفاقات جدي مي افتد و به عبارتي حاصل موقعيتي است كه شخصيت هاي داستان در آن قرار مي گيرند و فضايي شيرين و طنز آميز را به وجود مي آورند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: ما تمامي تلاش خود را به اين مساله معطوف مي كنيم تا اين مجموعه از كليشه هاي رايج استفاده شده در آثار طنز آميز اين چند سال اخير دور باشد و شيوه اي متفاوت در اجرا و مضمون را به نمايش بگذارد. اين تفاوت هم در نوع بازي ها ملموس است و هم در ارايه خود اثر جلوه گر مي شود.



ربيعي به اين دليل كه مي خواهد در زمان پخش مجموعه براي بيننده نو متفاوت باشد، از بيان داستان خودداري كرد.

در مجموعه تلويزيوني " شب زمستان " مهران غفوريان، سياوش تهمورث، رامين ناصر نصير، مينا لاكاني، خشايار راد، مهسا كرامتي، رضا فياضي، ناصر گيتي جاه و آرش نوذري به بازي مشغول هستند.

همچنين علي اكبر رضايي به عنوان تهيه كننده، مجيد قرباني فر در سمت مدير تصويربرداري، اصغر آبگون در مقام صدابردار، سعيد ملكان به عنوان چهره پرداز، و حسين عباسي در سمت طراح صحنه و لباس با مجموعه همكاري مي كنند.

مجموعه تلويزيوني " شب زمستان " در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي توليد مي شود و از دهم بهمن ماه امسال از شبكه يك سيما پخش خواهد شد.