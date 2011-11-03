13 آبان روز درهم شکستن ابهت ظاهری کشورهای غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است "13 آبان روز شکسته شدن ابهت ظاهری و هیمنه خودساخته دنیای غرب است که حضرت امام خمینی (ره) آن را انقلاب دوم و به مراتب بزرگتر از انقلاب اول برشمردند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه دنیای غرب به دنبال برهم زدن آرامش در ملت های آزاده جهان به ویژه مصر و لیبی آمده است: مبارزه با یک ملت بصیر، صبور، آگاه و ملتی که جوانانش متکی به خدا و پایدار در این راهند، به جایی نمی رسند و جوانان کردستان چراغ راه در مسیر انقلاب اسلامی هستند.

جهاد دانشگاهی استان کردستان نیز طی بیانیه ای تاثیر مهم حرکت دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان کانون فتنه انگیز در راستای تقویت اهداف توطئه استکبار جهانی در کشور را از جایگاه ویژه ای برخوردار دانست و اعلام کرد: مسیر مبارزه در برابر استکبار جهانی توسط دانشجویان انقلابی و ولایتمدار حرکت تاریخ ساز مردم در زمان انقلاب را همچنان پرنگ و در حال جریان و شک و تردید در ادامه حرکت این انقلاب اشتباه است و جوانان امروز با توانایی مضاعف در تمامی جبهه ها و به ویژه جبهه مبارزه با جنگ نرم و تولید دانش و فناوری مبارزه ایدئولوژیک خویش را پیش می برند.

همچنین طی روز گذشته و امروز شماری دیگری از سازمان ها و ادارت دولتی و صنف های مختلف استان کردستان نیز طی بیانیه های جداگانه مردم را برای حضور در راهپیمایی روز 13 آبان دعوت کرده اند.