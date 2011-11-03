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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

آیت فاضل لنکرانی:

مردم باید از برکات آسمانی روز عرفه بهره ببرند

مردم باید از برکات آسمانی روز عرفه بهره ببرند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: مردم باید با شناخت ارزش‌های بی بدیل عرفه، از فیوضات آسمانی آن بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی قبل از ظهر پنج شنبه، در پایان درس خارج فقه خود به تشریح  ویژگی‌های روز عرفه پرداخت و گفت: روز عرفه از اعیاد بزرگ است و علاوه بر اینکه عید قربان بعد از آن قرار دارد، از این جهت که خدای تبارک و تعالی بر بندگان خود در شب و روز عرفه توجه خاصی کرده و رحمتش را سرازیر می‌کند دارای اهمیت خاصی است.

دعای عرفه، نور خدا در زمین است

استاد حوزه علمیه قم مضامین موجود در دعای عرفه را بسیار روحانی و عرفانی تعبیر کرد و افزود: این دعای عرفه مضامینی دارد که به سرعت انسان را به خدا متّصل می‌کند، هر چند مضامین دعاها همه‌اش برای اتّصال و تقرّب به خداست و اینکه انسان از دنیا و تعلّقات دنیوی کَنده شود، اما تعابیری، در قسمت‌های مختلف دعای عرفه وجود دارد که  بسیار تعابیر مهمی است.

وی روزه داری در روز عرفه را بسیار مستحب و بابرکت برشمرد و اظهار داشت: این روز دارای آداب و احکام مختلفی است که باید به دقت و با آرامش قلب به آن پرداخت و تا جایی که روزه به شور و حال دعای این روز آسیب نزند، روزه عرفه سفارش شده است.

اذکار روز عرفه انسان ساز است

آیت الله فاضل لنکرانی اذکار و تسبیح خداوند در این روز عرفانی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این تسبیحات برای این است که ذهن ناقص و ضعیف ما گاهی اوقات نسبت به خدای تبارک و تعالی توجه ندارد، خدا که در واقع منزّه است اما ما باید به خودمان این منزّه بودن پروردگار از نقایص را تلقین کنیم.

وی افزود: این تسبیحات ذهن را پاک، نفس را روشن، قلب را نورانی و روح را به خدا نزدیک می‌کند، و لذا هر چه بیشتر انسان این تسبیحات را بگوید جا دارد. این تسبیحات برای این است که انسان آلودگی‌ها را از ذهن بیرون کند.

عرفه، روز استغفار و تضرع

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار، روز عرفه را روز استغفار و تضرع در مقابل خداوند قلمداد کرد و گفت: یک مومن واقعی باید همیشه احساس کند که در مقابل ایزد تعالی دست خالی است و هرچه که دارد از ذات ربوبی حضرت حق است و نباید به زیبایی، دانایی، علم و حتی به تقوای ناچیز خود مغرور شود.

آیت الله فاضل با تاکید براینکه دعاهایی که زبان شیوای امام حسین(ع) جاری می‌شود ، باید نوری در قلب آلوده ما باشد، گفت: حقیقت این است که باید این دعاها را بخوانیم و به یادمان بسپاریم، مخصوصاً در قنوت نماز این دعاها خوانده شود، خوشا به حال آن کسی که بتواند در قنوتش این دعا را بخواند و خدای تبارک و تعالی چه بهره‌هایی را نصیب او می‌کند.

واکاوی "ذیل" دعای عرفه

وی به تشریح ذیل دعای عرفه که گاهی اوقات در بین مردم به آن توجه بیشتری می‌شود، پرداخت و افزود:  بحثی واقع شده که این «ذیل» دعای عرفه، آیا مربوط به امام حسین(ع) است و جزء دعاست یا ربطی به ایشان ندارد؟!

عضو جامعه مدرسین حوزه با ذکر اسنادی به تبیین مسأله پیوست دعای عرفه منسوب به امام حسین(ع) پرداخت و گفت: کفعمی در کتاب بلد الأمین و مجلسی در زاد المعاد که در گذشته به جای مفاتیح در اختیار مردم بود و کتاب دعای بسیار خوبی است، این ذیل را نیاورده‌اند و خود مرحوم مجلسی در جلد 98 بحار، این عبارت را دارد "قد أورد الکفعمی أیضاً هذا الدعا فی البلد الأمین و إبن طاووس فی مصباح الزائر"  و "کما سبق ذکرهما ولکن لیس فی آخره فیهما بقدر ورقٍ تقریباً" .  همچنین مجلسی می‌گوید از این عبارت الهی "أنا الفقیر فی غنای فکیف لا أکون فقیراً فی فقری" نه در مصباح الزائر سید ابن طاووس آمده و نه در بلد الأمین کفعمی آمده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس اسناد معتبر، این الفاظ و تعابیری که در این اضافه آمده با سیاق تعابیری که در دعای معصومین در کتب ادعیه آمده سازگاری نداشته و با مذاق صوفیه سازگاری دارد.

آیت الله فاضل در ادامه به تبیین ذیل دعای عرفه پرداخت و تصریح کرد: بر اساس مستندات موجود می‌توان ظن قوی پیدا کرد که این ذیل دعای عرفه از امام(ع) نیست، حالا اگر کسی خواست این را به عنوان رجا بخواند و یا به عنوان احتمال مانعی ندارد، ولی نمی‌توانیم بگوییم این کلامی است که امام حسین(ع) فرموده است.
 

کد مطلب 1451395

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