روند صادرات محصولات کشاورزی کردستان به شمال عراق تسهیل می شود

محمد ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به ظرفیت های موجود در استان کردستان در راستای توسعه و تقویت صادرات کالا به شمال عراق اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت تجارت با اقلیم کردستان نیاز به تسهیل در روند صادرات کشاورزی ایران به عراق ضروری است و در این راستا تمهیدات لازم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اکنون جوجه یک روزه به صورت قاچاق به عراق صادر می شود، گفت: با توجه به کیفیت و توانایی سنندج در زمینه صادرات جوجه به شکل قانونی انتظار می رود که با همکاری و مشارکت دو طرف تمهیدات لازم برای عملی کردن این مهم انجام شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در بازدیدهای انجام گرفته در زیر بخش های زراعت، باغداری، پرورش ماهی، زنبورداری، تفاهم نامه ای بین مسئولان استان کردستان و اقلیم کردستان عراق به امضا رسید که خوشبختانه تاکنون بخشهای از آن عملیاتی شده است.

حسن نژاد به موانع صادرات سیب زمینی به شمال عراق اشاره کرد و گفت: سالانه 300 هزار تن سیب زمینی در استان کردستان با کیفیت عالی تولید می شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی امکان صادرات آن به شمال عراق وجود دارد که باید در این بخش نیز مقدمات لازم مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره بازدید هیئت عراقی از نهالستان، کشتارگاه طیور، کارخانه خوراک دام و طیور، کارخانه لبنیات، مجتمع پرورش ماهیان سردآبی گفت: جهاد کشاورزی استان کردستان آمادگی کامل را دارد که در تمام زمینه ها با کردستان عراق همکاری داشته باشد.

حسن نژاد در پایان افزود: در شهرستان سنندج نیز گشتارگاه های صنعتی دام، کارخانه های بسته بندی میوه و مرغداری مجهز به سیستم بهینه سازی مصرف سوخت وجود دارد که جهاد کشاورزی می تواند به اقلیم کردستان خدمات مناسبی را در زمینه توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی ارائه دهد.