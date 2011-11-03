شش قاچاقچی مسلح در کرمان دستگیر شدند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شش قاچاقچی مسلح که قصد عبور از ایست و بازرسی مرصاد را داشتند دستگیر و برای بررسی بیشتر به یگان نیروی انتظامی منتقل شدند.

وی ابراز داشت: متهمان قصد داشتند پیاده ایست بازرسی مرصاد را در تاریکی شب پشت سر بگذارند.

این مسئول انتظامی بیان داشت: ماموران یگان تکاوری 145 قرارگاه عملیات رزم پلیس استان کرمان طی این عملیات موفق به کشف یک قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات شدند.

وی همچنین از دستگیری یک کیف زن حرفه ای در سیرجان خبر داد و اظهار داشت: متهم مذکور تاکنون به چند فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه این سارق در مکان های شلوغ اقدام به کیف زنی می کرده است گفت: افراد باید در مکان های شلوغ و پر تردد مراقب اموال خود باشند.

سردار چناریان همچنین در خصوص وضعیت امنیت در استان کرمان تصریح کرد: وضعیت امنیتی در استان کرمان افزایش یافته است.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی همواره در مسیر ارتقاء امنیت استان کرمان و ایجاد آرامش بیشتر برای مردم در تلاش است.