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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

برنامه های روز 13 آبان در البرز اعلام شد

برنامه های روز 13 آبان در البرز اعلام شد

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: تقارن 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با روز جمعه باعث شده تا برخی از برنامه های پیش بینی شده این روز با شرایط روز جمعه طراحی شود.

 حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با علام این مطلب افزود: سخنرانی درمورد استکبار ستیزی، برگزاری دعای ندبه با حضور دانش آموزان در مساجد محوری استان، حضور بیش از 800 دانش آموز در نماز جمعه و راهپیمایی یوم الله 13 آبان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این روز است.

وی گفت: برپایی بازارچه فرهنگی، برگزاری مسابقات حضوری با موضوع استکبار ستیزی، توزیع بروشور با موضوع 13 الگوی رفتاری شهید فهمیده رهبر 13ساله و برگزاری مسابقه عکاسی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در طول مسیر راهپیمایی است.
 
کاشانی پور یادآور شد: در ابتدای هفته بسیج دانش آموزی دیدار با خانواده شهدای دانش آموزی و خانواده شهید فهمیده، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع استکبار ستیزی، برگزاری مسابقه روزنامه دیواری و نقاشی در بین دانش آموزان استان انجام شده است.
 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: مسابقه بصیرت برگرفته از کتاب "جدی تر از جنگ " با توزیع کتاب و سوالات مسابقه در بین دانش آموزان نیز برگزار شد.
 
این مسئول اظهار داشت: مسابقه " بی سابقه " ویژه بیان نظرات دانش آموزان در خصوص استکبار ستیزی هم در استان برگزار شده است و پس از جمع آوری نظرات دانش آموزان کتاب گزیده بیانات دانش آموزان در مورد استکبار ستیزی در استان تهیه خواهد شد.
 
رییس شورای هماهنگی استان البرز گفت : انجام صبحگاه مشترک ویژه دانش آموزان و بسیج دانش آموزی در سپاه ناحیه کرج و نیز شرکت در مسابقه لیگ برتر فوتسال دانش آموزان کشور از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای بزرگداشت این روز است.
کد مطلب 1451402

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