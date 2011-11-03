برنامه های روز 13 آبان در البرز اعلام شد

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با علام این مطلب افزود: سخنرانی درمورد استکبار ستیزی، برگزاری دعای ندبه با حضور دانش آموزان در مساجد محوری استان، حضور بیش از 800 دانش آموز در نماز جمعه و راهپیمایی یوم الله 13 آبان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این روز است.

وی گفت: برپایی بازارچه فرهنگی، برگزاری مسابقات حضوری با موضوع استکبار ستیزی، توزیع بروشور با موضوع 13 الگوی رفتاری شهید فهمیده رهبر 13ساله و برگزاری مسابقه عکاسی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در طول مسیر راهپیمایی است.

کاشانی پور یادآور شد: در ابتدای هفته بسیج دانش آموزی دیدار با خانواده شهدای دانش آموزی و خانواده شهید فهمیده، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع استکبار ستیزی، برگزاری مسابقه روزنامه دیواری و نقاشی در بین دانش آموزان استان انجام شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: مسابقه بصیرت برگرفته از کتاب "جدی تر از جنگ " با توزیع کتاب و سوالات مسابقه در بین دانش آموزان نیز برگزار شد.

این مسئول اظهار داشت: مسابقه " بی سابقه " ویژه بیان نظرات دانش آموزان در خصوص استکبار ستیزی هم در استان برگزار شده است و پس از جمع آوری نظرات دانش آموزان کتاب گزیده بیانات دانش آموزان در مورد استکبار ستیزی در استان تهیه خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی استان البرز گفت : انجام صبحگاه مشترک ویژه دانش آموزان و بسیج دانش آموزی در سپاه ناحیه کرج و نیز شرکت در مسابقه لیگ برتر فوتسال دانش آموزان کشور از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای بزرگداشت این روز است.