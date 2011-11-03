به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین گفت: در راستای عمل به فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه جدی شهرداریها و متولیان شهرسازی و ساخت و سازهای شهری به معماری ایرانی اسلامی، شهرداری تبریز با ایجاد و استقرار بسترها و زیرساختهای لازم در این حوزه، اعمال این سیاستها و شاخصها را از سال 91 در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وی افزود: از این طریق علاوه بر تحقق فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری، زمینه برای نهادینه شدن و حاکمیت فرهنگ معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازهای شهری فراهم خواهد شد.
شهردار تبریز با اشاره به برنامهریزیهای انجام یافته در این خصوص از سوی شهرداری بیان کرد: شهرداری تبریز در این راستا با هماهنگی و همکاری دانشگاه هنر اسلامی، در قالب انجام همکاریو مشاوره با دانشجویان مقاطع دکتری رشته معماری در مناطق و نیز تشکیل کارگروههای تخصصی به منظور بسترسازیهای لازم در این خصوص، اقدام به عملیاتی کردن طرح مذکور کرده و در قالب این همکاریها از سال آینده نسبت به اعمال شاخصهای معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازهای شهری اقدام خواهد کرد.
شهردار تبریز درحالی از رعایت معماری اسلامی ایرانی خبر می دهد که شهر تبریز هر روز شاهد توسعه معماریهایی به سبک غربی است
نوین افزود: از سال آینده و با اعمال جدی این شاخصها، کلیه ساختمانهای دولتی و شهرداری که مجوز ساخت میگیرند و در کنار آن تمامی ساختمانهای بالای پنج هزار متر مربع زیربنا، مشمول رعایت مقررات و شاخصهای معماری ایرانی اسلامی در نما و معماری خواهند بود و باید نسبت به اخذ مجوز و تأییدیههای لازم از معاونت شهرسازی و معماری اقدام کنند.
وی در ادامه از جدیت شهرداری تبریز در ابلاغ سیاستها و شاخصهای مذکور به عنوان اولویت اصلی شهرداری خبر داد و از معاونت شهرسازی و معماری خواست در این خصوص با تنظیم و تعریف ساز و کارهای لازم زمینه را برای تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری فراهم کنند.
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