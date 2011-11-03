مشارکت پذیری در تمام عرصه ها ویژگی اصلی بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در مراسم اختتامیه برنامه های طرح هجرت 3 شهرستان سنندج، اظهار داشت: بسیج ماندگارترین مقوله ای است که همواره در کانون توجهات بوده است.

وی افزود: مهمترین شاخصه بسیج ملی و مردمی بودن است و این اصل مهمترین رمز در ماندگاری و تداوم بسیج در سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی است و بدون شک با توجه به این ویژگی ها بسیج همچنان در کانون توجهات باقی خواهد ماند.

میرزائی اصل با بیان اینکه بسیج هویتی است که فارغ از جریانات سیاسی خاص، در راستای خدمت به مردم و رضایت الهی عمل می کند، گفت: بارزترین ویژگی بسیج انعطاف پذیری و مشارکت پذیری سازنده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاسی است.

فرماندار شهرستان سنندج بسیجی بودن را توفیقی برای خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی دانست و افزود: شناخت ماموریت ها و وظایف اصلی در برهه های مختلف یکی از شاخصه های هر بسیجی است.

میرزایی اصل بیان کرد: در چند سال اخیر دشمنان اسلام و انقلاب و رسانه های وابسته به آنان مظاهر مادی غرب را مظهر تمدن معرفی می کنند و با این تفکر مادی گرایانه قصد تخریب ارزش های معنوی را دارند و به همین دلیل هوشیاری و آمادگی در این عرصه یک نیاز لازم و ضروری است.

وی اقتدار و غرور جوانان جامعه را با ثبات دانست و اعلام کرد: در این شرایط تفکر پویا، متعالی و با بصیرت بسیج باتمسک به آموزه های ارزشمند اسلامی و تقویت فرهنگ ایثار و جهاد در جامعه در میدان جنگ نرم آماده شده است.

در ابتدای این مراسم فرمانده بسیج سپاه سنندج نیز گزارشی از برنامه های طرح هجرت 3 را در این شهرستان ارائه کرد و از نفرات برتر و برگزیده این طرح تقدیر شد.