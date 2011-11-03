واکنش شدید قاضی عسکر به معمای ویزاهای جعلی حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، گردهمایی مدیران کاروان‌های حج سال 90 با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و علی لیالی رییس سازمان حج و زیارت در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر در این گردهمایی با اشاره به موضوع بازگرداننده شدن عده‌ای که با ویزای غیر معتبر به حج آمده بودند، گفت: برخی افراد که مصالح نظام را در نظر نمی گیرند، پول زیادی از مردم گرفته اند و آنان را با ویزای غیرمعتبر به حج آورده اند و بعد هم که مشکل پیدا کرده اند به دروغ گفته اند که چون شیعه بوده اند جلوی آنها را گرفته اند. چرا انصاف نداریم و با گفتن این حرفها موجب تخریب روابط دو کشور در این شرایط حساس می شویم؟!



وی با بیان اینکه حج امسال تاکنون به شکل نسبتاً مطلوبی برگزار شده است، افزود: وقتی می‌گوییم حج امسال خوب برگزار شده، به این معنا نیست که هیچ مشکلی وجود نداشته است بلکه منظور این است که در مقایسه با سال گذشته یا سال‌های قبل از آن، همکاری‌های صورت گرفته بهتر جواب داده و باعث شده که یک گام رو به جلو برداریم.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به تعداد زیاد زائران کهنسال در حج امسال، خطاب به مدیران کاروان‌ها اظهارداشت: باید به خوبی از آن‌ها مراقبت شود. در این چند روز که اتوبوس‌ها هم در مکه مکرمه تردد نمی‌کنند باید با تدارک برنامه‌های فرهنگی بیشتر کاری کنیم که حجاج و به ویژه افراد کهنسال با استفاده از برنامه‌های فرهنگی داخل کاروان بیشتر با وظایف عبادی‌شان آشنا شوند. باید درباره شرایط عرفات و مشعر و منا بیشتر با زائران صحبت کنیم و فرصت خوبی است که جلسات بیشتری برایشان برگزار کنید تا بدانند در روزهای آینده باید چگونه عمل کنند.



سرپرست حجاج ایرانی، برگزاری دعای عرفه را یکی از مسائل مهم پیش رو دانست و با تأکید بر اینکه باید از همین الان برای برگزاری مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه برنامه‌ریزی صورت گیرد، از مداحان کاروان‌ها خواست از ذکر مصیبت در لابلای فرازهای دعای عرفه پرهیز کنند. زائران باید با عرفان ناب دعای عرفه آشنا شوند، ضمن اینکه نباید مزاحمتی هم برای خیمه های مجاور ایجاد کرد.



وی با تاکید بر تداوم اجرای مراسم برائت از مشرکین به صورتی که در سال‌های قبل برگزار شده است، افزود: برنامه ما نسبت به سال‌های گذشته هیچ تغییری نکرده است.