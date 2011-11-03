عملیات اجرایی پنج پروژه آب و فاضلاب قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پنج پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب منطقه نیروگاه قبل از ظهر پنج شنبه با حضور مجید نامجو وزیر نیرو، ثمره هاشمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور، استاندار قم، حجج الاسلام بنایی و آشتیانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار و مسئولان آب و فاضلاب قم آغاز شد.



پروژه‌های فاضلاب منطقه نیروگاه قم از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بهره‌مند است که با 6 هزار متر لوله گذاری با لوله GRP به قطر دو هزار میلی متر و اعتبار 84 میلیارد ریال در طول 16 ماه به اتمام خواهد رسید.



دو شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب، دو خط انتقال فاضلاب و راه اندازی یک تصفیه خانه فاضلاب(مدول دوم) پنج پروژه آب و فاضلاب استان قم است.



طرح بزرگ جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهر مقدس قم به منظور حفاظت محیط زیست، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی منطقه و استفاده از پساب حاصل از آن و در جهت ارتقای شاخص‌های سلامتی و بهداشتی شهروندان از سال 69 با اجرای طرح فوری اضطراری و متعاقب آن عملیات طرح جامع این کلان شهر اجرا شد بطوری که با نصب تدریجی انشعبات فاضلاب طی سال‌های گذشته، جمعیت تحت پوشش و بهره‌مند از تاسیسات بهداشتی طرح فاضلاب قم به رقم 18 درصد در پایان سال 89 رسیده است.



با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و پیش بینی سال‌های آتی از محل اعتبارات عمومی کشور و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم به لحاظ کمبود منابع مالی و در راستای تسریع در عملیات اجرایی بویژه در مناطق اولویت دار که با مشکلات زیست محیطی مواجه‌اند با بهره‌گیر از مبلغ 70 میلیون یورو تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی بخشی از پروژه‌های فاضلاب شهر قم به اجرا درخواهد آمد.



شرکت آب و فاضلاب قم کارفرما، بانک توسعه اسلامی سرمایه‌گذار، شرکت طرح و توسعه کارآور مدیر طرح و مهندسین مشاور ایراناب مشاور طرح های آب و فاضلاب استان قم هستند.



شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب استان در قسمت شمالی شهر قم( منطقه نیروگاه) است که شامل هفت زون مشتمل بر حدود 97 هزار متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر 200 تا 600 میلیمتر است و جمعیت تحت پوشش آن 137 هزار و 400 نفر شامل 20 هزار و 790 فقره انشعاب با اعتبار 179 میلیارد ریال است که در طول 30 ماه به اتمام می‌رسد.



مدول دوم تصفیه خانه جامع فاضلاب قم در کنار مدول اول تصفیه خانه شهر قم با ظرفیت 250 هزار نفر معادل 50 هزار متر مکعب در شبانه روز است که این تصفیه خانه بصورت تصفیه بیولوژیکی و به روش لجن فعال متعارف است.



اعتبار مدول دوم تصفیه خانه جامع فاضلاب قم 380 میلیارد ریال است که در طول 36 ماه به اتمام خواهد رسید.

