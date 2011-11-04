اتصال موفقیت آمیز دو فضاپیمای چین در مدار زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فضاپیمای بدون سرنشین چینی با موفقیت به یکدیگر وصل شده و حرکت در مدار زمین را به همراه یکدیگر آغاز کردند تا به این شکل چینی ها یک قدم دیگر به سوی ساختن ایستگاه فضایی خود بردارند.

به گفته سخنگوی برنامه های فضایی چین، فضاپیمای شنژو 8 که روز سه شنبه به فضا پرتاب شده بود توانست با موفقیت به کپسول تیانگونگ وصل شود. تا به امروز روسیه و آمریکا تنها کشورهایی بوده اند که در زمینه اتصال فضاپیماها در فضا به تخصص دست پیدا کرده بودند، از این رو توانایی چینی ها برای انجام این کار موفقیتی بزرگ به حساب می آید.

این دو فضاپیما برای 12 روز دیگر به صورت آزمایشی در کنار هم پرواز خواهند کرد و در نهایت شنژو 8 در تاریخ 17 نوامبر 2011 به زمین باز خواهد گشت. چین پس از اینکه تلاشهای پی در پی اش برای مشارکت در برنامه ایستگاه فضایی بین المللی رد شد، برنامه راه اندازی ایستگاه فضایی خود را ارائه کرد. دلیل اصلی پذیرفته نشدن چین برای مشارکت در این برنامه نگرانی آمریکا از ارتباط میان برنامه های فضایی پین و توانایی های نظامی این کشور بوده است.

بر اساس گزارش اسپیس، چین برای سال آینده خود دو برنامه دیگر برای اتاقک تیانگونگ 1 در نظر گرفته است که یکی از آنها سرنشین دار خواهد بود. این کشور قصد دارد ایستگاه فضایی خود را در سال 2016 بسازد و بخشهای مختلف این ایستگاه در سه بخش و در سالهای 2020 و 2022 به مدار زمین ارسال خواهند شد.