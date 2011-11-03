90 میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه پارس آباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وکیل سپه ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات فرودگاه پارس آباد اظهار داشت: این اعتبار به منظور نصب و راه اندازی سیستمهای کمک ناوبری و توسعه تجهیزات فنی تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر اعتبارات مطلوبی برای توسعه فرودگاه پارس آباد اختصاص یافته است، افزود: با راه اندازی VOR و توسعه باند فرودگاه به عنوان نیازهای ضروری، پیگیری و راه اندازی سیستم روشنایی در دستور کار قرارخواهید گرفت.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس اضافه کرد: فرودگاه این شهرستان در صورت راه اندازی دستگاه کمک ناوبری و با توجه به شرایط مساعد جوی در طول سال، می تواند جایگزین مناسبی برای فرود اضطراری فرودگاه های اردبیل و حتی تبریز باشد.

وی یکی از شاخصهای مهم توسعه و رشد منطقه مغان را برخورداری از فرودگاه فعال و مجهز دانست و یادآور شد: اگر این فرودگاه از نظر ایمنی و خدمات و رفاه در سطح مناسب و استاندارد برخورداری باشد، خلبانان برای پرواز در آن مسیر رغبت بیشتری خواهند کرد.

سپه بزرگترین مشکل این فرودگاه را عدم انتقال سند مالکیت آن عنوان کرد و بیان داشت: با انتقال سند مالکیت آن از کشت و صنعت مغان به نام فرودگاه پارس آباد، شاهد توسعه و رشد سریع این فرودگاه خواهیم بود.

فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه این فرودگاه در زمین به مساحت 170 هکتار بنا شده است، خواستار رفع موانع انتقال سند مالکیت آن به نام فرودگاه این شهرستان شد.

ولی کریمی پیشرفت، توسعه و آبادانی پارس آباد را در گرو توسعه فرودکاه دانست و تصریح کرد: بی شک با انتقال سند مالکیت و تسریع در روند تکمیل و تجهیز فرودگاه پارس آباد، موجب پویایی، رشد و توسعه منطقه خواهد شد.

فرودگاه پارس آباد یکی از قدیمترین فرودگاه های کشور بوده و در سال 1352 تاسیس و در سال 1381 از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منفک و تحویل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور شد.