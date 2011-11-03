کارگردان تبریزی مقام اول جشنواره تئاتر زندانیان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حجازی کارگردان نمایش "شب بیست و یکم" نوشته محمود استاد محمد در میان 22 گروه شرکت کننده از سراسر زندانهای کشور در بخش کارگردانی به برتری رسید.

همچنین دو نفر از مددجویان نمایش "شب بیست و یکم" که توسط امیر حجازی آموزش داده شده بودند مقام دوم بازیگری دوازدهمین جشنواره تئاتر زندانیان کشور را از آن خود کردند.

محرمی سرپرست گروه نمایش "شب بیست و یکم" مشهور به گروه رها بوده که وابسته به امور فرهنگی و تربیتی زندان تبریز است و شهرام خزرایی مشاور کارگردان و بازیگران و دیگر عوامل صحنه ای را ممدجویان زندان تبریز بر عهده داشتند.

امیر حجازی فعالیت خود را از سال 62 در عرصه تئاتر و فیلم آغاز کرده و تا کنون 27 کار تئاتر انجام داده که در این میان 12 اثر را خود کارگردانی کرده و برنده جوایز مختلف در عرصه های بازیگری ـ کارگردانی و طراحی صحنه و گریم از جشنواره های مختلف از جمله دریافت جایزه اول طراحی گریم جشنواره بین المللی تئاتر فجر شده است .

وی نمایش هایی از جمله دورگه (نوشته لنگستن هیوز) ـ عشق آباد (نوشته میرباقری) ـ سلطان مار (نوشته بهرام بیضائی) ـ بازپرس وارد می شود (نوشته جی بی پیریستلی) ـ چشم اندازی از پل (نوشته آرتور میلر) ـ پائین گذر سقاخانه (نوشته اکبر رادی) ـ کاکتوس (نوشته اکبر رادی) ـ بام ها و زیر بام ها (غلامحسین ساعدی) ـ تیموشنکو محاکمه می شود (علیرضا مصرپور) ـ آهنگ های شکلاتی (اکبر رادی) ـ شب روی سنگفرش خیس (اکبر رادی) و بیداری خانه نسوان را کارگردانی کرده است .

گفتنی است، دوازدهمین جشنواره تئاتر زندانیان کشور از هفتم تا 10 آبان ماه جاری در کرمانشاه برگزار شد.