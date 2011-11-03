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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

اولین مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی آغاز به کار کرد

اولین مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی آغاز به کار کرد

در آستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی استان تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی ظهر پنجشنبه با حضور 1500 نفر از فعالان دانشجویی در مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان، لانه جاسوسی سابق آغاز به کار کرد.

در این همایش غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به عنوان سخنران ویژه شرکت خواهد کرد.

همچنین سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و حسین قدیانی رئیس بسیج دانشجویی سخنرانان دیگر این همایش خواهند بود.

اخبار تکمیلی از اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1451413

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