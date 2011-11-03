صالح آباد به صالح شهر تغییر نام یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 5 سال از شهر شدن این منطقه می گذرد که امروز با تلاش های بی وقفه شهردار و اعضای شورای شهر این امر محقق شد و این شهر از صالح آباد به صالح شهر تغییر نام پیدا کرد.

یکی از دغدغه های اصلی شهردار و منتخبین مردم این منطقه پس از اعلام طرح هادی و جامع، تغییر نام این شهر بود که خوشبختانه امروز محقق شد.

برای تغیر نام این شهر ما طی فراخوانی از مردم این شهر و همچنین نخبگان محلی خواستیم که زیباترین نام را به دبیرخانه شهرداری اعلام که از میان چندین اسم صالح شهر به عنوان نام برگزیده به استان معرفی شد و پس از طی مراحل قانونی به شهرداری و شورای شهر ابلاغ شد.