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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

صالح آباد به صالح شهر تغییر نام یافت

صالح آباد به صالح شهر تغییر نام یافت

بهارستان - خبرگزاری مهر: پیگیری های صورت گرفته از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر منجر شد صالح آباد به صالح شهر تغییر نام پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 5 سال از شهر شدن این منطقه می گذرد که امروز با تلاش های بی وقفه شهردار و اعضای شورای  شهر این امر محقق شد و این شهر از صالح آباد به صالح شهر تغییر نام پیدا کرد.

یکی از دغدغه های اصلی شهردار و منتخبین مردم این منطقه پس از اعلام طرح هادی و جامع، تغییر نام این شهر بود که خوشبختانه امروز محقق شد.

برای تغیر نام این شهر ما طی فراخوانی از مردم این شهر و همچنین نخبگان محلی خواستیم که زیباترین نام را به دبیرخانه شهرداری اعلام  که از میان چندین اسم صالح شهر به عنوان نام برگزیده به استان معرفی شد و پس از طی مراحل قانونی به شهرداری و شورای شهر ابلاغ شد.

کد مطلب 1451416

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