تصادف مرگبار در اتوبان بابایی جان راننده را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان عبوری از مسیر شرق به غرب بزرگراه بابایی، بعد از پل استخر با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی ساعت 10:05 دقیقه صبح امروز از این حادثه مطلع شد و بلافاصله گروه نجات 10 را به سمت محل حادثه اعزام کرد.



عابدین شجاعی پور، افسر آماده منطقه سه عملیات آتش نشانی تهران که در محل حضور داشت، گفت: قبل از رسیدن آتش نشانان، رئیس ایستگاه 23 آتش نشانی در حال عبور از این مسیر بود که با دیدن صحنه تصادف به کمک سرنشینان خودروها شتافت.

وی افزود: جواد میرفرشی رئیس ایستگاه 23 آتش نشانی بلافاصله با کمک شهروندان مشغول خارج کردن آسیب دیدگان شد که لحظاتی بعد آتش نشانان نیز با حضور خود در محل حادثه اقدام به خارج کردن آسیب دیدگان و ایمن سازی محل کردند.



این افسر آتش نشانی در مورد چگونگی وقوع این حادثه مرگبار گفت: یک دستگاه خودروی سواری با سه سرنشین در مسیر شرق به غرب بزرگراه در حرکت بود که به شدت با عقب یک دستگاه وانت حامل قطعات خودرو برخورد کرد.



وی تصریح کرد: در اثر این برخورد، راننده هر دو خودرو به همراه یکی دیگر از سرنشینان خودرو سواری دچار مصدومیت شدید شدند که بلافاصله آتش نشانان آنها را به خودروی اورژانس انتقال دادند.

شجای پور با اشاره به فوت یکی از سرنشینان خودرو سواری خاطرنشان کرد: جنازه این شخص توسط آتش نشانان از داخل اتاقک درهم کوبیده شده سواری خارج و به عوامل نیروی انتظامی تحویل شد.

آتش نشانان پس از ایمن سازی محل و انتقال خودروها بوسیله جرثقیل، به عملیات خود پایان دادند.