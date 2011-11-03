زنگ نفی سلطه در مدارس استان مرکزی طنین انداز می شود

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل تقارن یوم الله 13 آبان و روز جمعه مراسم زنگ نفی سلطه امسال ساعت 9 صبح روز 14 آبان در مدارس سراسر استان مرکزی برگزار می شود.

وی یادآور شد: مراسم نمادین نواخته شدن زنگ نفی سلطه و مبارزه جهانی با آمریکا در مدرسه راهنمایی کوثر اراک واقع در خیابان قیام با حضور جمعی از مسئولین شهرستان اراک برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در مراسم نواخته شدن زنگ نفی سلطه سرود "آمریکا ننگ به نیرنگ تو" نیز به صورت همزمان توسط دانش آموزان در فضای استان طنین انداز می شود.