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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

کریم زاده به مهر خبر داد:

زنگ نفی سلطه در مدارس استان مرکزی طنین انداز می شود

زنگ نفی سلطه در مدارس استان مرکزی طنین انداز می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی از نواخته شدن زنگ نفی سلطه و مبارزه جهانی با آمریکا در مدارس سراسر استان مرکزی خبر داد.

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل تقارن یوم الله 13 آبان و روز جمعه مراسم زنگ نفی سلطه امسال ساعت 9 صبح روز 14 آبان در مدارس سراسر استان مرکزی برگزار می شود.

وی یادآور شد: مراسم نمادین نواخته شدن زنگ نفی سلطه و مبارزه جهانی با آمریکا در مدرسه راهنمایی کوثر اراک واقع در خیابان قیام با حضور جمعی از مسئولین شهرستان اراک برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در مراسم نواخته شدن زنگ نفی سلطه سرود "آمریکا ننگ به نیرنگ تو" نیز به صورت همزمان توسط دانش آموزان در فضای استان طنین انداز می شود.

کد مطلب 1451420

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