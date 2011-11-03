واژگونی قایق پناهجویان در اندونزی / 8 ایرانی جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری جاکارتاگلوب اندونزی، رییس پلیس اندونزی با اعلام این خبر گفت: این قایق 70 تن از پناهجویان غیرقانونی از کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان را به مقصد استرالیا حمل می کرده است.

"سوگیارتو" با بیان اینکه تمامی اجسادی که تا کنون از آب بیرون کشیده شده اند ملیت ایرانی داشته اند، گفت: 48 تن از مسافران این قایق نجات پیدا کرده اند و تلاش برای نجات دیگر سرنشینان ناپدید شده این قایق ادامه دارد.

اندونزی با جزایر متعدد و نوار مرزی طولانی یکی از مناطق انتقال پناهجویان غیرقانونی به وسیله قایقهای ناامن به استرالیا است.



توافقنامه اخیر مالزی واسترالیا برای مبادله پناهجویان که با هدف مبارزه با فعالیت قاچاقچیان انسان در این منطقه به امضای مقامات دو کشور رسید با مخالفت احزاب مخالف دولت استرالیا و مجلس این کشور لغو شد.

پس از این حادثه، "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا با انتقاد از لغو توافقنامه این کشور با مالزی، عدم اجرای این توافقنامه را بر تکرار این حوادث ناگوار تاثیرگذار دانست.