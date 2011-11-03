توزیع دفترچه نیم بها بین دانش آموزان ابتدایی کشور

احمد معماری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پنج میلیون و 500 هزار دانش آموز در کل کشور در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند‏، اضافه کرد:‌ یکی از خیرین کشور وصیت کرده است که بین دانش آموزان کشور چهار جلد دفتر با کیفیت عالی به نصف قیمت تمام شده کالا توزیع شود.



وی گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان 90 هزار نفر هستند تمام تلاشمان این است که شروع چنین کاری در قم زده شود و چهار جلد دفتر با بهترین کیفیت با 50 درصد تخفیف به مبلغ پنج هزار و 200 تومان بین دانش آموزان دبستانی استان توزیع شود.



خروجی تحصیلی باید متناسب با اهداف آموزشی باشد



رئیس گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قم در ادامه کیفیت بخشی به سیستم آموزشی را هدف آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: خروجی تحصیلی باید متناسب با اهداف و برنامه‌ها باشد.



وی ابراز داشت: برگزاری جلسه‌های هم اندیشی و همفکری مدیران با یکدیگر سبب ارتقای سطح آموزش مدارس در مقاطع مختلف و همچنین به روز بودن مدارس می‌شود.



معماری زاده با بیان اینکه مدیران مقطع ابتدایی استان قم 450 نفر هستند‏،‏ اضافه کرد: جلسات همفکری‏ و هم اندیشی بین مدیران مقطع ابتدایی برای اداره بهتر مدارس باید برگزار شود.



رئیس گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان پنج روز در هفته به مدرسه می‌روند و ساعت آموزشی آنها نیز افزایش یافته است اگر برنامه ریزی صحیح صورت نگیرد تعلیم و تربیت دانش آموزان با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.



وی با بیان اینکه به دستور مقام معظم رهبری تحولات بنیادین در آموزش و پرورش صورت گرفته است‏، اظهار داشت: تبیین کتاب درسی و توجه به مجتمع‌های آموزشی از جمله تحولات صورت گرفته در آموزش و پرورش است.



معماری زاده ابراز داشت: تمام تصمیمات و برنامه‌ها اتخاذ شده در وزارت آموزش و پرورش در مدارس خلاصه می‌شود که اگر مدیر جایگاه خود را به خوبی نشناسد و وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندهد تمام تصمیمات و برنامه‌ها بی‌فایده خواهد بود.

